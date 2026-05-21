Intensa persecución policial en Santiago termina con seis detenidos tras robo a farmacia en Maipú

Una intensa persecución policial terminó con seis detenidos tras un violento “turbazo” registrado durante la noche en una farmacia de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Según información entregada por Carabineros, el robo ocurrió en una sucursal de Cruz Verde ubicada en Avenida El Rosal, donde un grupo de sujetos ingresó al recinto intimidando a trabajadores y clientes con un arma que posteriormente fue identificada como de juguete, aunque tenía apariencia similar a una real.

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Tras sustraer diversas especies desde el local, los involucrados escaparon en un vehículo, iniciándose un operativo policial que se extendió por el sector surponiente de Santiago. Finalmente, personal de la 29ª Comisaría y de la sección motorizada de la Prefectura Rinconada logró interceptarlos en un servicentro cercano al eje de Américo Vespucio.

El capitán Pablo Letelier, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada, detalló que entre los detenidos hay cuatro adultos y dos menores de edad. “Todos son chilenos, mantienen antecedentes y uno de ellos tenía una orden de detención vigente”, señaló.

Durante el procedimiento, Carabineros recuperó las especies robadas y confirmó además que el automóvil utilizado por la banda mantenía encargo vigente por robo desde el pasado 25 de abril.

A partir de ese antecedente, la policía también investiga una eventual vinculación de los detenidos con otro turbazo ocurrido hace algunos días en una farmacia Salcobrand ubicada en calle Toesca, en el centro de Santiago, donde se habría utilizado una modalidad similar.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar si la banda participó en otros delitos cometidos recientemente en la capital.