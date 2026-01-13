;

Aporte Familiar Permanente 2026: nuevo monto, requisitos y cuándo se pagaría el ex Bono Marzo

Durante 2025, el beneficio llegó a más de 1 millón 967 mil personas. La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ya confirmó el valor reajustado.

Javier Méndez

Con la llegada de enero, un buen número de familias en Chile comienzan a mirar el calendario de cara a uno de los beneficios económicos más esperados del primer trimestre: el Aporte Familiar Permanente 2026, conocido popularmente por su antiguo nombre, Bono Marzo.

Todo consiste en un apoyo que se paga una vez al año a núcleos que, al 31 de diciembre anterior, sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Para recibir el dinero no es necesario postular, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la ley para las familias que tienen menores ingresos.

En 2025, el beneficio entregó un monto de $64.574. Dependiendo del caso, este pagó un monto único por grupo familiar (Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades) o un pago por cada una de las cargas familiares (SUF o Asignaciones).

Según la Ley N° 20.743, dependiendo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para este 2026 la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informó que el nuevo monto es de $66.834.

¿Cuándo se paga el Aporte Familiar Permanente 2026 en Chile?

Desde hace un par de años, el beneficio se paga de forma escalonada. Por ejemplo, en la edición más reciente, un grupo de familias lo recibió desde el 15 de febrero, otro desde el 1 de marzo y el último a partir del 15 de marzo.

Por ahora no se ha informado la fecha exacta para la versión 2026, pero debería seguir la misma lógica de procesos anteriores.

En 2025, el ex Bono Marzo se entregó a 1 millón 967 mil 243 personas y tuvo un alcance total de 3 millones 759 mil cargas familiares.

