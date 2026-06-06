Juez ordena iniciar un juicio contra candidato presidencial peruano a horas de la segunda vuelta

Un juez penal de la ciudad de Lima dictó de manera oficial un auto de enjuiciamiento en contra del candidato presidencial de izquierda, Roberto Sánchez, imputado por el presunto delito de falsedad documental y el ocultamiento de aportaciones financieras de su partido político, Juntos Por el Perú, ante las plataformas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La contundente orden que da inicio formal a la etapa de juicio oral fue emitida por el magistrado Adolfo Farfán. El dictamen de la judicatura peruana adquiere una alta connotación pública y estratégica debido a que se concretó a solo horas de que Sánchez se enfrente este domingo en las urnas a la candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), en el marco de una estrecha y reñida segunda vuelta electoral destinada a definir quién asumirá la presidencia de la República del Perú.

El millonario ocultamiento de fondos y la petición de cárcel

La resolución del magistrado Farfán se adoptó tras el desarrollo de una audiencia virtual de control que se extendió por dos jornadas consecutivas. “Esta judicatura ha decidido proseguir, declarar infundadas las observaciones de las defensas técnicas y declarar la validez formal de la siguiente acusación”, dictaminó la autoridad del tribunal penal de Lima. El requerimiento de fondo de la causa fue planteado formalmente en enero de 2026 por los fiscales de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.

El desglose de la carpeta del Ministerio Público imputa que el líder político suscribió documentación que alteraba la realidad de los ingresos reales percibidos para la campaña de su organización. En términos financieros, el monto total que no fue notificado ante la jefatura de la ONPE asciende a un aproximado de 204.000 soles (un equivalente a más de 53 millones de pesos chilenos). Según la tesis fiscal, estos recursos económicos de procedencia privada ingresaron de forma efectiva a la estructura del partido durante el periodo anual de 2019, pero se omitieron deliberadamente en los balances y las rendiciones de cuentas obligatorias correspondientes a los meses de enero y julio de ese año para simular que no existían aportaciones de externos.

Por estos hechos, la Fiscalía de Perú solicita una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para el candidato presidencial. Además, el documento acusatorio demanda la aplicación de restricciones civiles y políticas, destacando una inhabilitación definitiva para que el acusado quede impedido de ejercer el cargo de presidente de su partido político o cualquier otra función de carácter público.

La defensa de Sánchez: “Intentan instalar una mentira”

Pese al impacto de la noticia en la antesala de la votación dominical, Roberto Sánchez ha optado por mantener estricto silencio y no se ha pronunciado públicamente sobre la reciente decisión del juez Farfán en Lima. Sin embargo, el aspirante al sillón presidencial de Juntos Por el Perú ya había delineado su estrategia de defensa el pasado mes de abril a través de su cuenta oficial en la red social X.

En dicha oportunidad, el dirigente de izquierda argumentó de forma tajante que las denuncias forman parte de una maniobra de desprestigio en su contra. “Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente”, fustigó en sus redes sociales. De acuerdo con informes de la cadena internacional France 24, los abogados de la carta presidencial alegan que la causa penal en su contra carece de sustento jurídico moderno, afirmando que el caso ya había sido archivado provisionalmente por un tribunal de la República durante el año 2025 ante la supuesta falta de pruebas concluyentes sobre la existencia del delito de fraude.