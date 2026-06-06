Américo reaparece en redes sociales y da a conocer la drástica decisión que tomó: “Me convirtió en el perfecto cómplice...”

Américo apareció en redes sociales durante este sábado al compartir un emotivo video en el que admitió estar atravesando un duro momento personal tras el polémico quiebre con Yamila Reyna.

El artista estuvo en el centro de la polémica a principios de año luego de que su expareja presentara una denuncia por violencia de género tras el fin de su relación.

En el registro, Américo dio a conocer una drástica decisión que tomó a raíz de los hechos que ha vivido durante los últimos meses.

“Sé que esperaban una foto con un número uno para terminar el conteo que les presenté esta semana en mis redes y así sabrían finalmente de qué se trata”, comentó.

“Admito que tengo miedo de lo que dirán las personas que no me importan y que no admiro”

“Elegí hacer un video. Siento que es mejor porque yo soy mi única voz. Soy mi única fuente. Todo lo que digo es oficial. He estado en el ejercicio de mirarme en el espejo, no por vanidad, sino practicando la humildad, reconociendo errores y aprendiendo de ellos”, agregó.

Américo argumentó que no ha sido honesto con lo que le ha ocurrido, ya que se ha refugiado en su trabajo y que eso lo ha convertido en el “perfecto cómplice” de su propia infelicidad.

“Admito que tengo miedo de lo que dirán las personas que no me importan y que no admiro. Busco constantemente logros para escaparme del fracaso. Busqué la aprobación para ser parte de algo”, indicó.

" Simplemente quiero ser yo. No me importa lo que piensen o digan de mí"

En ese momento, el cantante comentó que su decisión fue alejarse de las redes sociales, ya que “es una exposición innecesaria que solo alimenta el ego, ese ego que tanto daño hace”.

Sobre el momento personal que vive, relató que “estoy atravesando una tormenta como nunca antes había enfrentado, lleno de angustias y ansiedades, de un cansancio que jamás había sentido. El amor no debe causar dolor”.

“Estoy seguro de que este proceso no solo me rompió, también me reforzó. Simplemente quiero ser yo. No me importa lo que piensen o digan de mí”, cerró.