Ataques israelíes a campamento de desplazados deja nueve muertos en Gaza

Un niño palestino desplazado sobrevive en un campamento en la Franja de Gaza, en medio de los ataques militares de Israel. / NurPhoto

Nueve personas murieron en ataques israelíes en la Franja de Gaza, indicaron socorristas y fuentes médicas del territorio palestino este sábado (06.06.2026), mientras Israel afirmó que uno de los fallecidos era un comandante del grupo terrorista palestino Hamás.

En Ciudad de Gaza, un ataque con dron mató a siete personas e hirió a otras 15 en el campamento de desplazados de Jawazat, según defensa civil, un servicio de rescate que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás. El hospital Al-Shifa dijo que recibió recibido siete cadáveres.

Más al sur, Muhannad Othman Farwana, de 25 años, perdió la vida en un ataque contra una tienda de campaña, indicó la defensa civil. En un comunicado, el ejército israelí dijo que era “un comandante de célula terrorista del brazo armado” de Hamás y agregó que murió en un ataque de precisión.

Luego, defensa civil anunció la muerte de una novena persona en un ataque israelí en el sureste de Ciudad de Gaza, un hombre de 37 años.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar casi a diario la tregua destinada a detener la guerra en Gaza. Al menos 951 palestinos han muerto desde que entró en vigor el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza.