VIDEO. “Muchas gracias a la hinchada por el cariño… Tenía todas las ganas de continuar, pero las cosas no se pudieron dar”

Eduard Bello se despidió de la Universidad Católica con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Si bien la Universidad Católica armó uno de los mejores planteles del fútbol chileno para la temporada 2026, hubo un deseo que no le pudieron cumplir a Daniel Garnero: la continuidad de Eduard Bello.

El delantero venezolano, que tuvo un gran segundo semestre en la UC, solo pudo destrabar su salida del Barcelona de Ecuador cuando Cruzados ya se encontraba fuera del mercado, y finalmente terminó llegando a Atlético Nacional de Colombia.

De todas formas, el seleccionado de su país se despidió con un emotivo mensaje para los hinchas de “La Franja” a través de sus redes sociales.

Agradecido con Dios por permitirme ser parte de la historia de esta hermosa institución, Universidad Católica, de la cual me llevo un cariño muy especial en mi corazón”, escribió el extremo en su cuenta de Instagram.

Triste porque tenía todas las ganas y el deseo de continuar, pero las cosas no se pudieron concretar. Romanos 8:28 nos enseña que todo obra para bien conforme al propósito de Dios, por lo que siempre estaré agradecido”, agregó el ex Deportes Antofagasta.

En el 2025, con el elenco de la precordillera, Bello disputó 31 partidos en todas las competencias, en los que logró anotar siete goles y repartir tres asistencias.

“Mi agradecimiento a la directiva, cuerpo técnico, staff, compañeros y a toda la gente del club que realiza un trabajo silencioso, pero fundamental. Muchas gracias también a la hinchada por el apoyo y el cariño que me demostraron durante este año. Les deseo un año grandioso y que logren cada uno de sus objetivos. Que Dios los bendiga. Desde ahora, tendrán un hincha más”, sentenció el jugador en su publicación.

