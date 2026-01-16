;

Eduard Bello no regresará a Chile: este será su nuevo club

Según información de ADN Deportes, el venezolano ya definió dónde seguirá su carrera tras dejar la UC.

Damián Riquelme

Universidad Católica aún está terminando de conformar su plantel definitivo de cara a este 2026 entre incorporaciones y salidas.

Eduard Bello fue una de las bajas que más dolió a los cruzados, gracias a su buen rendimiento al final de la temporada pasada.

El extremo de 30 años, que jugó en la UC en calidad de préstamo desde Barcelona de Guayaquil, no continuará en el club chileno para la temporada 2026, pese a rescindir su contrato con el conjunto de Ecuador.

Según información recabada por ADN Deportes, Eduard Bello se encuentra en Colombia y, de pasar los exámenes médicos, estaría a horas de firmar con el Atlético Nacional de Medellín.

Así, el exdelantero de Deportes Antofagasta y de Mazatlán de México pondrá fin a su paso por San Carlos de Apoquindo, donde acumuló siete goles y tres asistencias en 31 partidos jugados.

En cuanto al cuadro cruzado, el gerente deportivo José María Buljubasich ya había expresado, en conferencia de prensa, que “lo de Eduard Bello no sigue y tampoco la búsqueda de un reemplazo en esa posición”, dando por cerrado un posible retorno del venezolano.

