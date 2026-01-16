La noticia de que el Club Social y Deportivo Colo Colo habría sido demandado por la empresa SEP Security, debido a una millonaria deuda asociada a la Gira Centenario, tomó por sorpresa a los hinchas del “Cacique”.

Para saber más sobre aquello, Los Tenores de la Tarde conversaron con Edmundo Valladares, presidente del CSyD, quien desmintió que su organización tuviera alguna demanda en su contra y explicó el complejo escenario económico que atraviesan.

“Primero quiero aclarar que no me he reunido con ningún representante de la empresa. Segundo, hasta el momento no hemos recibido ningún requerimiento de pago ni ninguna demanda. De todas formas, quiero destacar que no existe ningún contrato con la empresa y que las facturas están a nombre de la productora”, partió señalando el dirigente.

“Nos llamó la atención que se apunte a un cobro directo al Club Social y Deportivo Colo Colo, no nos calza. No obstante, quiero ser muy enfático en nuestra disponibilidad para normalizar cualquier cuenta pendiente que corresponda al club”, continuó.

En esa línea, y a modo de explicar los problemas financieros que atraviesan, señaló: “Prueba de esto es que hemos ido amortizando una gran deuda de arrastre que dejó la gira, de la cual ya hemos cubierto cerca del 40% del total. Además, se trata de una gira que fue organizada por el directorio anterior junto a una productora externa. Nuestro directorio asumió en abril de 2025 con la gira ya en curso, por lo que tuvimos que subirnos a esa micro con múltiples compromisos heredados”.

“Nosotros asumimos el club con 70 millones de pesos en caja, pero detectamos al mismo tiempo deudas por 90 millones de pesos asociadas a esta gira, casi un 30% más que el efectivo disponible. Entenderán que fue una situación compleja, sin contar todas las otras deudas de arrastre que tenía el club en su gestión general”, agregó el presidente.

Sobre la Gira Centenario en sí y cómo han trabajado con el escaso margen económico, Valladares sentenció: “Económicamente fue una gira deficitaria. Socialmente nos parece muy positiva, porque estuvo con nuestras filiales y llegó a lugares donde Colo Colo habitualmente no llega, pero fue muy deficitaria en lo económico. Es una realidad de la que como directorio actual nos hemos hecho cargo como corresponde, pero hay que decir que es una deuda heredada y que debimos asumir en el camino”.