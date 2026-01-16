;

AUDIO. La UC apunta a un cambio de rumbo en su forma de juego: “No tengo ninguna duda de que va a salir muy bien”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Juan Ignacio Díaz, refuerzo de Universidad Católica, abordó los primeros trabajos que ha tenido bajo las órdenes de Daniel Garnero.

Uno de los grandes anhelos que tenía Daniel Garnero para la Universidad Católica era la contratación de un central zurdo, algo que finalmente cumplió con el fichaje de Juan Ignacio Díaz.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el exdefensor de O’Higgins se refirió a su arribo a la precordillera y detalló cómo han sido sus primeros entrenamientos con los cruzados.

“Ya arranqué a entrenar con el equipo; es una pretemporada muy intensa, pero de a poco nos vamos acomodando. Se viene un gran año y hay que hacer una buena preparación para afrontar lo que viene”, señaló de entrada el argentino de 27 años.

Al ser consultado sobre si cree que Universidad Católica tiene el mejor plantel del fútbol chileno, comentó: “Me encontré con mucha jerarquía. Este año va a ser muy largo y se van a jugar grandes cosas. Yo creo, por lo que vi, las veces que los había enfrentado y por los refuerzos que se sumaron, que hay mucha jerarquía”.

Sobre la posibilidad que tendrán esta temporada de salir jugando desde el fondo, afirmó que “Católica es un club muy grande de Chile, y que quiera tener la pelota me parece muy bien. Hay jugadores que lo pueden hacer y no tengo ninguna duda de que va a salir muy bien”.

Además, también abordó la disputa de la Supercopa, donde el martes 20 de enero enfrentarán la semifinal ante Huachipato. “Es un lindo desafío para arrancar y agarrar confianza. El martes ya hay un partido para, el domingo, poder jugar una final. Es una motivación muy buena para comenzar el año y ojalá sea para ganar una copa”, sentenció Díaz.

