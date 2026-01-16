Más de un siglo de historia y dos refundaciones: la increíble historia del Pisa, el nuevo club de Felipe Loyola

Felipe Loyola se prepara para dar un nuevo salto en su carrera. Aunque inicialmente se había dado por cerrado su fichaje en el Santos de Brasil, finalmente el volante chileno dejará Independiente para convertirse en nuevo refuerzo del Pisa, club de la Serie A de Italia.

El seleccionado nacional llegará a un equipo cuyo principal objetivo esta temporada es asegurar su permanencia en el Calcio. Actualmente, se encuentra en el 19° lugar de la tabla y en zona de descenso con solo 13 puntos, los mismos que el colista, Hellas Verona.

No obstante, la historia del nuevo club de Loyola se remonta varios años atrás, marcada por la gloria, quiebras y refundaciones. Pisa fue fundado en 1909 y refundado en dos oportunidades (1994 y 2009). Su gran aparición en el fútbol italiano fue en 1965, cuando logró ascender a la Serie B.

Tras dicha hazaña, el elenco de la región de Tosaca tardó tres años en alcanzar la Serie A por primera vez, descendiendo rápidamente en la temporada 1968-69. Luego de pasar gran parte de la década de 1970 en la Serie C, el Pisa regresó a la Serie B en 1979 y ascendió a la Serie A en 1982, donde jugaría de forma intermitente en la máxima categoría italiana en 6 ocasiones entre las temporadas 1982/83 y 1990/91.

Posteriormente, el equipo atravesó una profunda crisis financiera que lo llevó a transitar por distintas categorías del fútbol italiano e incluso le impidieron registrarse en la Lega Pro Prima Divisione. De hecho, en julio de 2009, el club fue excluido por la Federación Italiana de Fútbol por segunda vez en su historia.

Su refundación y el regreso a la Serie A

Pisa fue refundado años más tarde con la denominación de AC Pisa 1909 SSD para comenzar de nuevo desde la Serie D, donde logró ascender a la Liga Pro Segunda Division para la temporada 2010-11.​

El 12 de junio de 2016, Pisa logró el ascenso a la Serie B después de siete años de ausencia. Sin embargo, volvió a descender a la Serie C en la temporada siguiente tras finalizar el torneo en el penúltimo lugar.

Tras regresar a la Serie B en 2019, el club cambió su nombre a Pisa Sporting Club y consiguió volver a la Serie A al terminar como subcampeón en la temporada 2024-25, lo que marcó un hito significativo en el resurgimiento del club y puso fin a una ausencia de 34 años en la máxima categoría del fútbol italiano.

En cuanto a su estadio, Pisa juega de local en el Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, con capacidad para 8.600 espectadores. En su vitrina cuenta con solo tres títulos oficiales: la Serie B de 1984-85 y 1986-87, además de la Copa Italia Serie C de 1999-00.