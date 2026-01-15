Felipe Loyola vive sus últimos días como jugador de Independiente de Avellaneda, luego de que se cerrara su venta al Pisa de la Serie A de Italia.

De hecho, este jueves el seleccionado chileno se despidió del club argentino, agradeciendo a los hinchas por los momentos vividos y dejando un potente mensaje para los futbolistas chilenos.

“La verdad, estoy feliz por este pasito. Cuando decidí venir a Independiente fue con el objetivo de seguir creciendo como jugador. Fue un año y medio hermoso, viví muchas cosas espectaculares en el club”, señaló de entrada el ex Huachipato a ESPN.

Sobre el nuevo paso que dará en su carrera, afirmó que “es un escalón al que voy con muchas ganas, con mucha hambre de demostrar el jugador que soy y de seguir creciendo. Es un paso para después ir en busca de algo mejor. Como objetivo, siempre es crecer como jugador y valorizar al futbolista chileno, que siento que hoy en día no está siendo valorado como debe ser”.

Además, también se refirió al mejor momento que vivió con la camiseta de Independiente. “¿El mejor momento en lo personal? La verdad es que se me eriza la piel cuando todo el estadio me gritaba ‘Chileno, chileno’. Es una sensación única que, en un país tan futbolero como Argentina, pase eso. Se me eriza la piel”, cerró Loyola.