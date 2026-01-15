;

VIDEO. Loyola confirma su fichaje en Italia y pone su primer objetivo en Europa: “Quiero valorizar al futbolista chileno”

“Es un escalón al que voy con muchas ganas, con mucha hambre de demostrar el jugador que soy”, afirmó el seleccionado nacional.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / RODRIGO ARANGUA

Felipe Loyola vive sus últimos días como jugador de Independiente de Avellaneda, luego de que se cerrara su venta al Pisa de la Serie A de Italia.

De hecho, este jueves el seleccionado chileno se despidió del club argentino, agradeciendo a los hinchas por los momentos vividos y dejando un potente mensaje para los futbolistas chilenos.

“La verdad, estoy feliz por este pasito. Cuando decidí venir a Independiente fue con el objetivo de seguir creciendo como jugador. Fue un año y medio hermoso, viví muchas cosas espectaculares en el club”, señaló de entrada el ex Huachipato a ESPN.

Revisa también:

ADN

Sobre el nuevo paso que dará en su carrera, afirmó que “es un escalón al que voy con muchas ganas, con mucha hambre de demostrar el jugador que soy y de seguir creciendo. Es un paso para después ir en busca de algo mejor. Como objetivo, siempre es crecer como jugador y valorizar al futbolista chileno, que siento que hoy en día no está siendo valorado como debe ser”.

Además, también se refirió al mejor momento que vivió con la camiseta de Independiente. “¿El mejor momento en lo personal? La verdad es que se me eriza la piel cuando todo el estadio me gritaba ‘Chileno, chileno’. Es una sensación única que, en un país tan futbolero como Argentina, pase eso. Se me eriza la piel”, cerró Loyola.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad