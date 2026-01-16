Confirmado: estos son los árbitros que dirigirán las semifinales de la Supercopa 2026

La ANFP designó a los árbitros que impartirán justicia en los partidos de semifinales de la Supercopa 2026, el primer certamen oficial que le dará el vamos a una nueva temporada del fútbol chileno.

El torneo, que por primera vez reunirá a los dos mejores equipos del Campeonato Nacional y a los finalistas de Copa Chile, se disputará en el Estadio Sausalito entre el 20 y el 25 de enero.

El primer duelo lo disputarán Huachipato y Universidad Católica, que se programó para el martes 20 de enero a las 19:00 horas. Según información de ADN Deportes, el árbitro de este encuentro será Franco Jiménez.

El réferi nacional, que dirigió un Clásico Universitario en 2025, estará acompañado por los asistentes Claudio Urrutia y Manuel Marin. El cuarto árbitro, en tanto, será Claudio Díaz.

Un día después, el 21 de enero y a la misma hora que la otra semifinal, Coquimbo Unido se enfrentará a Deportes Limache para definir al segundo finalista de la competencia. En ese partido, el juez principal será Mathias Riquelme.

Riquelme será asistido por Alejandro Molina y Carlos Benegas, mientras que Cristian Galaz fue designado como el cuarto árbitro.