VIDEOS. Impactantes registros: así fue el violento abordazo en Maipú que terminó con dos asaltantes abatidos

Registros de cámaras captaron el momento exacto en que un militar en retiro repelió el robo de su auto.

Los videos de cámaras de seguridad y registros vecinales se transformaron en piezas clave para reconstruir los momentos de máxima tensión vividos durante el asalto que terminó con dos delincuentes muertos en Maipú, luego de que un militar en retiro de la Fuerza Aérea repeliera el robo de su vehículo.

Las imágenes, captadas en el sector de Los Universitarios con José Manuel Borgoño, muestran a tres sujetos armados merodeando la esquina, aparentemente a la espera de una víctima.

Segundos después, se observa cómo abordan un automóvil solicitado mediante una aplicación de transporte, engañando al conductor para concretar el asalto. Ese conductor era un suboficial mayor (r) de 64 años, quien advirtió la situación y decidió enfrentarlos.

Según los registros audiovisuales, tras un breve forcejeo se escuchan dos disparos. Los asaltantes logran huir en el vehículo robado, pero avanzan solo unos 40 metros antes de estrellarse contra un poste de alumbrado público.

Las cámaras también captaron el momento posterior al choque y el desplazamiento errático de uno de los involucrados, quien finalmente logró escapar a pie.

Testigos relataron que los videos evidencian un actuar sereno y controlado del exuniformado tras el ataque. En tanto, al llegar Carabineros, se constató que dos sujetos estaban fallecidos al interior del automóvil.

Se precisó además que uno de ellos era un adolescente de 14 años, quien mantenía antecedentes penales y cumplía arresto domiciliario total por un robo con intimidación. La Fiscalía confirmó además que las armas usadas para intimidar a la víctima correspondían a una pistola de aire comprimido y un revólver a fogueo.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, mientras el Ministerio Público indaga el hecho bajo la hipótesis preliminar de legítima defensa, apoyándose precisamente en los registros audiovisuales que dan cuenta de cómo se desarrolló el violento episodio.

