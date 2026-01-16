Captan a tiburón de 4 metros en Puerto Montt: obligó a suspender faenas submarinas en Chinquihue

A través de redes sociales se viralizó un video en el cual se ve a un tiburón en el sector costero de Chinquihue, en la ciudad de Puerto Montt.

En el registro se ve a buzos realizando faenas submarinas cuando, de un momento a otro, aparece el ejemplar ante la sorpresa de las personas que se encontraban en la zona.

Según medios locales, tras este avistamiento en la zona costera de Chinquihue, se activó el protocolo de seguridad, retirando a todo el personal del agua y suspendiendo las faenas.

“Se encuentra en su hábitat natural”

Mientras que desde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) aclararon que este tiburón avistado en la región de Los Lagos “se encuentra en su hábitat natural”.

“Por lo que se logra ver en las imágenes, podríamos decir que eventualmente se trata de un tiburón vaca (Notorynchus cepedianus) o uno de siete branquias (Heptranchias perlo), sin embargo, estamos a la espera de la confirmación del IFOP”, señaló Ricardo Sáez, Encargado Nacional de la Unidad de Conservación y Biodiversidad.

“Este ejemplar está dentro de su rango de distribución. Además, cabe mencionar que en Chile tenemos tiburones de distintos tamaños y especies que habitan a lo largo de todo el país”, agregó.

Por lo mismo, desde Sernapesca llamaron a tomar los resguardos necesarios, ya que se trata de un animal de naturaleza salvaje que podría sentirse amenazado y atacar.