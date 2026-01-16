;

VIDEO. Captan a tiburón de 4 metros en Puerto Montt: obligó a suspender faenas submarinas en Chinquihue

Desde Sernapesca entregaron más detalles sobre este avistamiento que se viralizó en redes sociales.

Juan Castillo

Captan a tiburón de 4 metros en Puerto Montt: obligó a suspender faenas submarinas en Chinquihue

A través de redes sociales se viralizó un video en el cual se ve a un tiburón en el sector costero de Chinquihue, en la ciudad de Puerto Montt.

En el registro se ve a buzos realizando faenas submarinas cuando, de un momento a otro, aparece el ejemplar ante la sorpresa de las personas que se encontraban en la zona.

Según medios locales, tras este avistamiento en la zona costera de Chinquihue, se activó el protocolo de seguridad, retirando a todo el personal del agua y suspendiendo las faenas.

Revisa también:

ADN

“Se encuentra en su hábitat natural”

Mientras que desde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) aclararon que este tiburón avistado en la región de Los Lagos “se encuentra en su hábitat natural”.

“Por lo que se logra ver en las imágenes, podríamos decir que eventualmente se trata de un tiburón vaca (Notorynchus cepedianus) o uno de siete branquias (Heptranchias perlo), sin embargo, estamos a la espera de la confirmación del IFOP”, señaló Ricardo Sáez, Encargado Nacional de la Unidad de Conservación y Biodiversidad.

Este ejemplar está dentro de su rango de distribución. Además, cabe mencionar que en Chile tenemos tiburones de distintos tamaños y especies que habitan a lo largo de todo el país”, agregó.

Por lo mismo, desde Sernapesca llamaron a tomar los resguardos necesarios, ya que se trata de un animal de naturaleza salvaje que podría sentirse amenazado y atacar.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad