;

Menor fallecido tenía arresto domiciliario: lo que se sabe del asalto que terminó con dos delincuentes muertos en Maipú

El conductor del vehículo era un suboficial mayor en retiro de la Fuerza Aérea que trabajaba con una aplicación de transporte. Repelió el robo con su arma debidamente inscrita, mientras Fiscalía indaga el hecho como legítima defensa.

Cristóbal Álvarez

Menor fallecido tenía arresto domiciliario: lo que se sabe del asalto que terminó con dos delincuentes muertos en Maipú

Durante la madrugada de este viernes, dos personas murieron tras un intento de robo de vehículo registrado en la comuna de Maipú, luego de que el conductor del automóvil —un suboficial mayor en retiro de la Fuerza Aérea— repeliera el asalto con su arma de fuego.

Según los antecedentes preliminares, el hombre prestaba servicios como conductor de una aplicación de transporte de pasajeros, cuando recibió una solicitud de viaje. Al llegar al punto indicado, fue abordado por tres sujetos armados, quienes lo obligaron a descender del vehículo y huyeron en él.

Sin embargo, avanzaron solo cerca de 40 metros antes de chocar contra un poste, luego de que el conductor efectuara dos disparos con una pistola debidamente inscrita, según se informó.

Revisa también:

ADN

Tras la llegada de Carabineros de Chile, se constató que dos de los asaltantes se encontraban fallecidos al interior del automóvil, uno en el asiento delantero y otro en la parte trasera. El tercer involucrado logró huir del lugar y es intensamente buscado por las policías.

El fiscal Patricio Rojas confirmó que uno de los fallecidos corresponde a un adolescente de 14 años, quien registraba antecedentes por delitos de robo y debía cumplir arresto domiciliario total en otra comuna de la capital.

Además, informó que se recuperó el armamento utilizado para intimidar al conductor, consistente en un revólver a fogueo y una pistola de aire comprimido.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Homicidios, mientras que el suboficial mayor en retiro mantiene la calidad de víctima, al establecerse preliminarmente que actuó en legítima defensa frente a un robo con violencia.

Vecinos del sector relataron haber escuchado disparos durante la madrugada y señalaron que el conductor se encontraba en estado de shock tras el hecho, mientras personal policial realizaba peritajes y tomaba declaraciones durante las primeras horas de la mañana.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad