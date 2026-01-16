Menor fallecido tenía arresto domiciliario: lo que se sabe del asalto que terminó con dos delincuentes muertos en Maipú

Durante la madrugada de este viernes, dos personas murieron tras un intento de robo de vehículo registrado en la comuna de Maipú, luego de que el conductor del automóvil —un suboficial mayor en retiro de la Fuerza Aérea— repeliera el asalto con su arma de fuego.

Según los antecedentes preliminares, el hombre prestaba servicios como conductor de una aplicación de transporte de pasajeros, cuando recibió una solicitud de viaje. Al llegar al punto indicado, fue abordado por tres sujetos armados, quienes lo obligaron a descender del vehículo y huyeron en él.

Sin embargo, avanzaron solo cerca de 40 metros antes de chocar contra un poste, luego de que el conductor efectuara dos disparos con una pistola debidamente inscrita, según se informó.

Tras la llegada de Carabineros de Chile, se constató que dos de los asaltantes se encontraban fallecidos al interior del automóvil, uno en el asiento delantero y otro en la parte trasera. El tercer involucrado logró huir del lugar y es intensamente buscado por las policías.

El fiscal Patricio Rojas confirmó que uno de los fallecidos corresponde a un adolescente de 14 años, quien registraba antecedentes por delitos de robo y debía cumplir arresto domiciliario total en otra comuna de la capital.

Además, informó que se recuperó el armamento utilizado para intimidar al conductor, consistente en un revólver a fogueo y una pistola de aire comprimido.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Homicidios, mientras que el suboficial mayor en retiro mantiene la calidad de víctima, al establecerse preliminarmente que actuó en legítima defensa frente a un robo con violencia.

Vecinos del sector relataron haber escuchado disparos durante la madrugada y señalaron que el conductor se encontraba en estado de shock tras el hecho, mientras personal policial realizaba peritajes y tomaba declaraciones durante las primeras horas de la mañana.