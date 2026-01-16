;

Gobernación Marítima confirma primera muerte por inmersión en playas de Arica

Un llamado de emergencia activó un amplio despliegue naval y apoyo municipal. Pese a las maniobras de reanimación, la víctima de 29 años fue hallada sin signos vitales.

Martín Neut

Nayadet Oyarzún

Confirman primera muerte por inmersión del verano 2026 en playa de Arica

Confirman primera muerte por inmersión del verano 2026 en playa de Arica

01:16

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Gobernación Marítima confirmó el fallecimiento de un hombre en Playa Las Machas, en Arica, en un hecho ocurrido durante la tarde de este jueves y que se convirtió en la primera víctima fatal por inmersión del verano 2026 en la zona.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad marítima, el procedimiento se activó luego de un llamado de emergencia al número 137 que alertó sobre una persona en peligro en el mar.

Revisa también:

ADN

Tras la denuncia, se desplegaron unidades marítimas y patrullas terrestres hasta el sector, iniciándose una búsqueda en coordinación con salvavidas de la Municipalidad de Arica.

Llaman a bañarse en playas habilitadas

Minutos después, el cuerpo de la víctima fue encontrado flotando en el agua y trasladado hasta la orilla, donde se realizaron maniobras de reanimación.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de emergencia, se constató su fallecimiento. Según reportes de medios locales, se trataría de un hombre de 29 años.

Desde la Gobernación Marítima lamentaron lo ocurrido y reiteraron el llamado a la comunidad a utilizar únicamente playas habilitadas para el baño, respetar la señalización de seguridad y seguir las indicaciones de los salvavidas.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad