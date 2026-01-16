Gobernación Marítima confirma primera muerte por inmersión en playas de Arica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Gobernación Marítima confirmó el fallecimiento de un hombre en Playa Las Machas, en Arica, en un hecho ocurrido durante la tarde de este jueves y que se convirtió en la primera víctima fatal por inmersión del verano 2026 en la zona.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad marítima, el procedimiento se activó luego de un llamado de emergencia al número 137 que alertó sobre una persona en peligro en el mar.

Tras la denuncia, se desplegaron unidades marítimas y patrullas terrestres hasta el sector, iniciándose una búsqueda en coordinación con salvavidas de la Municipalidad de Arica.

Llaman a bañarse en playas habilitadas

Minutos después, el cuerpo de la víctima fue encontrado flotando en el agua y trasladado hasta la orilla, donde se realizaron maniobras de reanimación.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de emergencia, se constató su fallecimiento. Según reportes de medios locales, se trataría de un hombre de 29 años.

Desde la Gobernación Marítima lamentaron lo ocurrido y reiteraron el llamado a la comunidad a utilizar únicamente playas habilitadas para el baño, respetar la señalización de seguridad y seguir las indicaciones de los salvavidas.