Gendarmería de Arica bajo sospecha: acusan que jefe de cárcel Acha autorizó visitas especiales a primo exPDI detenido por VIF

Dirigentes penitenciarios piden sumario e investigación penal tras denunciar ingresos sin protocolo y presuntos favores familiares al interior del recinto.

Martín Neut

Nayadet Oyarzún

Gendarmería de Arica bajo sospecha por presunto tráfico de influencias

Gendarmería de Arica bajo sospecha por presuntosGendarmería de Arica bajo sospecha por presunto tráfico de influencias

01:39

Una serie de irregularidades al interior del Complejo Penitenciario de Acha, en Arica, mantienen bajo cuestionamiento a la jefatura de la unidad.

Los antecedentes apuntan a que el teniente coronel Alex Moscoso habría autorizado visitas especiales fuera de protocolo a Mauricio González Durán, exfuncionario de la PDI y su primo, quien estuvo en prisión preventiva por violencia intrafamiliar.

ADN

Según la denuncia, una vez en libertad González logró ingresar al recinto y visitar a otro interno sin cumplir los conductos regulares ni los enrolamientos exigidos, incluso presentándose como funcionario policial, situación que habría contado con el aval del jefe de unidad.

Frente a estos hechos, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Ignacio Videla, solicitó formalmente una investigación y un sumario administrativo al director regional de Gendarmería, Christian Vidal, advirtiendo la eventual comisión de delitos.

Vidal sería trasladado

Cuando él asume la jefatura, lo presenta como primo al resto de la oficialidad y algunos funcionarios. Posteriormente, yo hago la presentación al director regional, donde se le solicita una investigación y un sumario, porque estamos claramente ante un hecho de carácter de delito”, afirmó Videla a Radio ADN.

Pese a que la autoridad regional tomó conocimiento de la situación, hasta ahora no se habrían iniciado acciones administrativas, mientras que versiones internas indican que el director regional podría ser trasladado a otra región, presuntamente a O’Higgins.

En paralelo, Moscoso mantiene denuncias previas por agresiones a internos y ausencias laborales, sancionadas sólo con censuras, continuando actualmente en funciones.

