Se pasaban una pistola de mano en mano: reunión en San Clemente terminó con un joven muerto y dos menores con internación provisoria

La medida fue adoptada tras la formalización por homicidio y otros delitos. La Fiscalía sostiene que los imputados representan un riesgo y fijó tres meses para la investigación.

Martín Neut

Formalización - Imputado

Formalización - Imputado / VICTOR HUENANTE

Dos adolescentes quedaron en internación provisoria tras ser imputados por la muerte de Vicente Sepúlveda Rodríguez, joven de 19 años que falleció luego de recibir un disparo en una vivienda de San Clemente, región del Maule.

El hecho ocurrió el 12 de enero, durante una reunión al interior del domicilio, cuando un arma de fuego fue manipulada por los asistentes. En ese contexto, un menor de 14 años efectuó el disparo que impactó a la víctima en el abdomen. Sepúlveda fue trasladado al SAR de San Clemente, donde murió minutos después.

La investigación es encabezada por el ECOH de la Fiscalía del Maule, junto a la PDI y Carabineros.

El fiscal Ángel Ávila indicó que “el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Regional del Maule procedió al esclarecimiento del homicidio ocurrido en la comuna de San Clemente el pasado 12 de enero de 2026”, según Radio Bio Bio, precisando que las diligencias permitieron identificar a los responsables.

Se les formalizó por tres delitos

Además del autor del disparo, fue detenido un adolescente de 17 años, sindicado como quien llevó el arma al domicilio.

Ambos fueron formalizados por homicidio simple, tenencia ilegal de arma prohibida y microtráfico de droga, quedando recluidos en un Centro de Internación Provisoria por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Talca, subprefecto Rodrigo Burgos, señaló que “la víctima habría recibido un disparo, siendo posteriormente trasladada hasta el SAR de San Clemente, donde finalmente falleció”. Agregó que las diligencias continúan para establecer el rol del resto de los participantes en la reunión.

