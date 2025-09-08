Caso Bruma: Armada cierra investigación administrativa a más de cinco meses de la tragedia

La Gobernación Marítima de Talcahuano informó este lunes el cierre de la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM) por el siniestro de la lancha a motor Bruma, ocurrido la madrugada del 30 de marzo frente a la isla Santa María, en Coronel, y que dejó a siete pescadores desaparecidos.

A través de un comunicado, la Armada señaló que este proceso, liderado por la Fiscalía Marítima, implicó una “revisión exhaustiva de todos los antecedentes recopilados desde que ocurrió el accidente”, concluyendo en esta primera etapa con la notificación de cargos del dictamen fiscal.

Cedida Ampliar

Con esta resolución, las partes involucradas podrán presentar sus descargos e incluso apelar a las conclusiones de la investigación, antes de que se dicte el fallo final. Sin embargo, la institución remarcó que los detalles del dictamen se mantendrán en carácter reservado, con el fin de no entorpecer la causa penal que en paralelo dirige la Fiscalía Regional del Biobío.

El siniestro de la Bruma sigue rodeado de dudas. En las últimas semanas, se conocieron registros de conversaciones radiales entre embarcaciones la noche del accidente, así como imágenes de cámaras de navegación que mostraban destellos en el mar y restos flotando.

Además, Pablo Sanhueza, hijo del vigía de la embarcación Cobra, relató que su padre —uno de los tripulantes hallados sin vida en Coronel— le confesó haber sentido cómo “se rompían tablas, como si fuera una casa”, confirmando la tesis de un choque en altamar.

A más de cinco meses de la tragedia, todavía no hay responsables identificados ni detenidos, mientras las familias de los pescadores desaparecidos, todos oriundos de Constitución, siguen exigiendo justicia.

“La Autoridad Marítima mantiene el compromiso con el proceso investigativo y pondrá a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes disponibles”, concluyó el comunicado de la Armada.