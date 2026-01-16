Claudio Crespo: “Yo solidarizo con Gustavo Gatica, debe ser terrible perder la visión”

Tras ser absuelto por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el caso de Gustavo Gatica, el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo se refirió públicamente al fallo y a la polémica generada por una publicación en redes sociales, realizada días después de conocerse el veredicto.

Crespo sostuvo que el proceso judicial respondió a un problema de carácter institucional y no individual.

“Aquí hay un error institucional. Alguien tiene que hacerse responsable de haber autorizado esa munición. Todos confiamos en lo que nos entregó la institución”, afirmó a La Tercera, descartando haber contado con apoyo de Carabineros durante su defensa. “Nos defendimos nosotros solos, solos”, recalcó.

En relación con la imagen difundida en Instagram, donde aparece Gustavo Gatica sobre una lápida, el carabinero en retiro aseguró que no estuvo dirigida contra la víctima.

“No es contra Gustavo Gatica”

“No es contra Gustavo Gatica, era contra el octubrismo”, explicó, aunque reconoció que la publicación fue un error: “Hago el mea culpa, no debí haberlo hecho”.

Asimismo, manifestó solidaridad con Gatica por la pérdida de su visión durante el estallido social. “Yo solidarizo con él, debe ser terrible perder la visión, es lo más malo que le puede pasar a un ser humano. Yo jamás he hecho una burla en contra de él”, sostuvo.

Finalmente, Crespo defendió su lectura política del estallido y sus consecuencias. “El punto es que el octubrismo ha muerto”, afirmó, vinculando esa idea a los rechazos a los procesos constitucionales y a los resultados electorales posteriores al 18 de octubre de 2019.