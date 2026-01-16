;

Claudio Crespo: “Yo solidarizo con Gustavo Gatica, debe ser terrible perder la visión”

Tras ser absuelto, el exteniente coronel abordó la polémica por una publicación en redes, reconoció un error y afirmó que su mensaje no iba dirigido contra la víctima.

Martín Neut

Claudio Crespo

Claudio Crespo / Sebastian Beltran Gaete

Tras ser absuelto por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el caso de Gustavo Gatica, el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo se refirió públicamente al fallo y a la polémica generada por una publicación en redes sociales, realizada días después de conocerse el veredicto.

Crespo sostuvo que el proceso judicial respondió a un problema de carácter institucional y no individual.

Revisa también:

ADN

“Aquí hay un error institucional. Alguien tiene que hacerse responsable de haber autorizado esa munición. Todos confiamos en lo que nos entregó la institución”, afirmó a La Tercera, descartando haber contado con apoyo de Carabineros durante su defensa. “Nos defendimos nosotros solos, solos”, recalcó.

En relación con la imagen difundida en Instagram, donde aparece Gustavo Gatica sobre una lápida, el carabinero en retiro aseguró que no estuvo dirigida contra la víctima.

“No es contra Gustavo Gatica”

“No es contra Gustavo Gatica, era contra el octubrismo”, explicó, aunque reconoció que la publicación fue un error: “Hago el mea culpa, no debí haberlo hecho”.

Asimismo, manifestó solidaridad con Gatica por la pérdida de su visión durante el estallido social. “Yo solidarizo con él, debe ser terrible perder la visión, es lo más malo que le puede pasar a un ser humano. Yo jamás he hecho una burla en contra de él”, sostuvo.

Finalmente, Crespo defendió su lectura política del estallido y sus consecuencias. “El punto es que el octubrismo ha muerto”, afirmó, vinculando esa idea a los rechazos a los procesos constitucionales y a los resultados electorales posteriores al 18 de octubre de 2019.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad