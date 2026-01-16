;

Fue descartado por la UC y Colo Colo y reaccionó con este mensaje: “Donde una puerta se cierra...”

El defensa estuvo en la órbita de cruzados y albos, pero ambos clubes optaron por otras alternativas en el mercado.

Enzo Roco asomó como uno de los nombres más atractivos del actual mercado de pases. El defensa chileno quedó libre tras finalizar su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía y estuvo en la carpeta de Universidad Católica y Colo Colo, aunque finalmente ambos clubes descartaron su fichaje.

En el caso del elenco cruzado, la dirigencia optó por incorporar a Juan Ignacio Díaz desde O’Higgins y dio por cerrado el mercado. En tanto, los albos se inclinaron por Joaquín Sosa para reforzar la zaga, tras la salida de Alan Saldivia a Vasco da Gama.

A raíz del portazo de ambos equipos, el defensa campeón de América con La Roja en 2016 se expresó en redes sociales y dejó un llamativo mensaje, mientras continúa definiendo su futuro.

“Donde una puerta se cierra, otra se abre. Que sea tu voluntad señor, en ti confío”, escribió Enzo Roco en una historia de Instagram, que rápidamente fue interpretada como una reacción directa a la negativa de la UC y Colo Colo.

Por ahora, el futuro del central de 33 años sigue siendo una incógnita, aunque lo cierto es que el mercado sigue abierto y todavía tiene un amplio margen para decidir dónde seguirá su carrera.

