El nuevo ‘tapado’ de Colo Colo para reemplazar a Alan Saldivia: fue campeón con la UC y La Roja

El defensa nacional, Enzo Roco, surgió como una de las alternativas para reforzar la zaga del “Cacique” durante la reunión de directorio de Blanco y Negro.

Colo Colo tuvo una nueva reunión de directorio este miércoles, donde se aprobaron las salidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia de cara a la temporada 2026. El volante ya fue oficializado como nuevo refuerzo de Rosario Central, mientras el defensa uruguayo está a un paso de partir a Vasco Da Gama.

Aunque Aníbal Mosa confirmó que el club no buscará en el mercado un reemplazante para el mediocampista, en Blanco y Negro sí trabajan para cubrir la salida del central charrúa, y en las últimas horas surgió un inesperado nombre.

Se trata de Enzo Roco, quien dio por finalizado su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía y hoy figura como agente libre. De hecho, el campeón de América con La Roja en 2016 también comenzó a sonar como opción en Universidad Católica, club donde se formó y levantó un título de Copa Chile.

Según informó el periodista de ADN Deportes, Cristian Alvarado, en el programa ‘De Puntete’, el nombre del defensor de 33 años fue mencionado durante el directorio de Blanco y Negro para sumarse como eventual refuerzo de Colo Colo.

De todas formas, Roco no es la única alternativa para potenciar la zaga del equipo de Fernando Ortiz. Los albos también tienen en carpeta al argentino Óscar Salomón proveniente de Platense, el uruguayo Javier Méndez de Peñarol y el paraguayo Junior Barreto de Olimpia.

Se espera que en los próximos días, cuando se convoque a una nueva reunión de directorio, se defina finalmente quién será el elegido para arribar al Estadio Monumental. Por ahora, la primera opción de la dirigencia es el trasandino Salomón.

