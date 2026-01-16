Evelyn Matthei se desmarca de la disputa por cargos: llamó a buscar equilibrios en el futuro gobierno de Kast / Hans Scott

Durante este viernes, y a pocos días del anuncio del gabinete, se intensificaron los ajustes y señales políticas en torno al futuro gobierno de José Antonio Kast, en medio de presiones de los partidos y definiciones aún abiertas respecto de la composición del Ejecutivo.

Ya en cuenta regresiva para la presentación del primer equipo ministerial —prevista para este martes en horario de tarde, aunque con lugar aún no confirmado—, al interior de las colectividades se reconoció incomodidad por la alta presencia inicial de perfiles técnicos por sobre figuras políticas.

Ese escenario habría obligado a realizar ajustes de última hora, debilitando, por ejemplo, la opción de que el periodista y exejecutivo Guillermo Turner asumiera el Ministerio de Defensa.

En paralelo, comenzaron a tomar fuerza nombres de perfil político para distintas carteras. Entre ellos, la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, para Energía; el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, para el Ministerio de las Culturas; y el exministro Jaime Campos para Agricultura. Todas estas alternativas, eso sí, continuaban sujetas a confirmación. Lo que sí estaba descartado era la eventual fusión de ministerios, una fórmula evaluada en etapas previas del diseño del gabinete.

Desde la vocería del equipo de Kast, se reiteró que los equilibrios no solo estarán en los ministerios, sino también en los cargos de segunda línea. En esa línea, durante el consejo directivo ampliado de la UDI realizado en Los Andes, y en medio de su reaparición política, Evelyn Matthei sostuvo que su partido no está enfocado en la búsqueda de cargos y defendió una lógica de participación más amplia en el Ejecutivo.

“El gobierno se compone de muchas capas, de muchos cargos y de muchas responsabilidades que no siempre están en la primera línea, pero que son tremendamente relevantes. Hay espacio para los partidos y para los técnicos dentro del gobierno. No estamos aquí para conseguir puestos para nuestros militantes o amigos, estamos para servir a Chile. La UDI ha sido y debe seguir siendo un pilar de estabilidad, seriedad y compromiso con los sectores medios y populares del país”, señaló.

Nacional Libertario

En medio de este escenario, también se produjo un giro desde el Partido Nacional Libertario. Luego de que la colectividad señalara el miércoles que no sería parte del gobierno —una decisión que calificaron como definitiva—, este jueves se abrió a reconsiderar esa postura si cambian las condiciones políticas. Así lo planteó su presidente, el diputado Johannes Kaiser, postura respaldada por el vicepresidente del partido, el diputado electo Hans Marusky.

“El Partido Nacional Libertario tomó una decisión política y la comunicó con claridad. No hay intereses personales ni negociaciones abiertas. Lo que dijo Johannes apunta a que el partido no es inflexible y que, como en toda política seria, si cambian las condiciones, esas definiciones se abordarán por los canales formales del partido”, dijo Kaiser.

Desde las oficinas del presidente electo, ubicadas en avenida Apoquindo 2888, se informó que Kast sostuvo durante toda la mañana reuniones en la sede de Ideas Republicanas, en la comuna de Las Condes, como parte de las coordinaciones finales del gabinete. Para las 15:30 horas, además, estaba agendada una reunión de la bancada de diputados republicanos junto a Claudio Alvarado —encargado del proceso de traspaso— y Paula Daza, una de las cartas que suenan con mayor fuerza para asumir el Ministerio del Interior.