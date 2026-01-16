;

Caso Julia Chuñil tensiona al Gobierno: ministra Vallejo evita abordar declaraciones de Presidente Boric

La vocera de Gobierno recalcó que ella nunca vinculó el crimen a una causa ambiental y llamó a dejar que avance la investigación del Ministerio Público.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, calificó como “gravísima” la situación en torno al caso de Julia Chuñil, luego del vuelco que dio la investigación tras la detención de los hijos de la adulta mayor, imputados por su presunta responsabilidad en el crimen.

Sin embargo, la secretaria de Estado evitó realizar una autocrítica por los dichos previos del Presidente Gabriel Boric, quien en diciembre de 2024 vinculó la desaparición de la mujer a una posible causa medioambiental.

Consultada este viernes por la prensa, la ministra Vallejo subrayó que el foco del Ejecutivo está puesto en el avance del proceso judicial. “Que la justicia siga haciendo su trabajo y que el Ministerio Público continúe con la investigación. Lo más importante es que se sepa la verdad”, afirmó, recalcando que los antecedentes conocidos hasta ahora dan cuenta de un contexto de violencia intrafamiliar severa.

La secretaria de Estado insistió en que su rol ha sido mantener una postura prudente frente al caso y aclaró que nunca vinculó directamente la desaparición de Chuñil con su labor como defensora ambiental. “Yo nunca he vinculado el caso”, señaló, aunque reconoció que el Presidente sí hizo referencia a esa hipótesis en su momento.

Frente a la insistencia de los periodistas sobre una eventual rectificación del Mandatario, Vallejo reiteró que desde el Gobierno “siempre se ha dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo”, destacando la importancia de esclarecer tanto las circunstancias de la desaparición como las causas de la muerte de la mujer.

La vocera también fue consultada sobre si el Ejecutivo se hará parte del proceso judicial mediante una querella u otra acción legal. No obstante, en ese punto evitó responder y se retiró sin confirmar eventuales medidas.

Cabe recordar que en diciembre de 2024, durante una actividad por el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Boric manifestó públicamente su preocupación por la desaparición de Julia Chuñil, a quien describió como defensora ambiental de su comunidad. En esa ocasión, el Mandatario enmarcó el caso en un contexto global de violencia contra líderes medioambientales.

Sin embargo, esta semana la investigación dio un giro tras la detención de los hijos de la víctima. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el crimen se habría originado tras una discusión vinculada a un robo, descartándose por ahora una motivación relacionada con causas ambientalistas.

