"Una garantía de futuro para la democracia": Museo de la Memoria de Chile recibe Premio Derechos Humanos Rey de España

En esta edición se presentaron 58 candidaturas al premio que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares.

“Una garantía de futuro para la democracia”: Museo de la Memoria de Chile recibe Premio Derechos Humanos Rey de España

JESÚS MARTÍNEZ/AGENCIA UNO

El Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile fue reconocido este viernes con el X Premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

“El Premio de Derechos Humanos Rey de España reconoce la labor de las entidades e instituciones, privadas o públicas, de España, Portugal y resto de países iberoamericanos que se distingan en la defensa y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos”, dice el Defensor del Pueblo.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en el límite de las comunas de Santiago y Quinta Normal, visibiliza las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile entre los años 1973 y 1990.

A la hora de conceder el Premio, el jurado valoró “la ingente actividad memorística de esta institución fundada en 2010, como una garantía de futuro para la democracia y los derechos humanos”.

El patrimonio de sus archivos contempla testimonios orales y escritos, documentos jurídicos, cartas, relatos, producción literaria, material de prensa escrita, audiovisual y radial, largometrajes, material histórico y fotografías documentales.

El Premio de Derechos Humanos Rey de España tiene una dotación económica de 25.000 euros. En esta edición se han presentado 58 candidaturas procedentes de 14 países. La entrega del Premio la realiza el Rey Felipe VI en un acto que se celebrará en mayo.

