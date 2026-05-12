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VIDEO. Fueron a por la Cruz de Mayo y terminaron en la Cruz Roja: fiesta en Yumbel termina en violenta batalla campal

La celebración de la Cruz de Mayo en Yumbel se vio empañado por una riña entre los asistentes.

Felipe Romo

Fueron a por la Cruz de Mayo y terminaron en la Cruz Roja: fiesta en Yumbel termina en violenta batalla campal

La 16° edición de la fiesta costumbrista de la Cruz de Mayo en Yumbel terminó en una brutal pelea que involucró ataques con sillas y lanzamiento de objetos.

Esta fue organizada por la municipalidad de Yumbel y contaba con muestra gastronómicas, espacios para emprendimientos locales y un show en vivo para los asistentes.

De momento no se ha comunicado oficialmente la razón por la que se desató la riña, que quedó registrada en video, donde se evidencia la intensidad de la misma.

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Según consignó Diario La Tribuna no hubieron detenidos por este hecho ni tampoco se han presentado denuncias por la pelea. Sin embargo, las autoridades que esto tendrá repercusiones en futuras celebraciones y eventos a realizarse en el sector.

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