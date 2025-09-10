“The Rip”: Mira el primer tráiler de la nueva película de Netflix con Matt Damon y Ben Affleck

Netflix lanzó el primer tráiler oficial de The Rip, un thriller de acción que ha despertado el interés del público desde su anuncio debido al destacado equipo, tanto frente como detrás de cámaras.

Joe Carnahan (Un día para sobrevivir; Sentencia de muerte) se desempeña como director y guionista, tomando una historia creada por Michael McGrale.

El elenco principal es encabezado por una dupla estelar: Matt Damon (Misión rescate; La gran muralla; Identidad desconocida) y Ben Affleck (Liga de la Justicia; Aguas profundas; El contador).

Hay que recordar que ambos ya trabajaron juntos en Air: La historia detrás del logo, aunque esta vez se enfrascan en una historia completamente diferente.

La película sigue a dos policías de Miami que descubren una suma millonaria durante una operación rutinaria. A medida que la noticia del hallazgo se difunde, la confianza entre los miembros del equipo comienza a desmoronarse, generando tensiones y sospechas internas.

Carnahan reconoció que el filme está influenciado por clásicos del cine policial como Serpico, Prince of the City y Heat, de Michael Mann.

Además, la historia se basa en experiencias reales de un amigo cercano del propio cineasta, quien fue agente de narcóticos en Miami, y le enseñó sobre el término “rip”, utilizado para describir incautaciones de dinero, drogas o armas por parte de la policía.

El avance compartido durante las últimas horas vemos al teniente Dane Dumars (Damon) y el sargento J.D Byrne (Affleck), enfrentando dilemas éticos y personales.

El estreno de The Rip está agendado para el próximo 16 de enero de 2026 en Netflix.