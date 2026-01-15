Jodie Foster reveló cómo se salvó de sufrir abusos sexuales en Hollywood cuando era adolescente

Al hablar de Hollywood nos referimos al más alto nivel de la industria cinematográfica, el estrellato y máximo sueño para muchos actores alrededor del mundo.

Sin embargo, también tiene su lado oscuro, cargado de polémicas que van más allá del espectáculo, existiendo una línea divisoria muy delgada con problemas serios, de gravedad con consecuencias legales.

A lo largo de la historia, son varios los nombres reconocidos que se han visto involucrados en este tipo de casos, tanto como víctimas y victimarios.

En este contexto, durante las últimas horas la actriz Jodie Foster contó que logró salvarse de abusos sexuales por parte de algunas personas pertenecientes a la industria cuando era más joven.

Y si bien reconoció que hubo cierto nivel de “microagresiones misóginas”, siendo algo normalizado por cualquier mujer que se desenvolvía en ese círculo, ella tuvo la suerte de evitar cosas mayores.

Según contó en conversación con NPR, durante su adolescencia estuvo protegida de los abusos gracias al poder y notoriedad que adquirió tempranamente con su nominación al Oscar a los 12 años por Taxi Driver.

Hoy, a sus 63 años, ve la película de Martin Scorsese como su “salvación” debido a la forma en la que la posicionó en el rubro: “Realmente he tenido que examinar eso, como... ¿Cómo logré salvarme?“.

“Hubo microagresiones, por supuesto. Cualquiera que esté en el lugar de trabajo ha tenido microagresiones misóginas. Eso es solo parte de ser mujer. Pero ¿Qué me mantuvo alejada de esas malas experiencias, de esas experiencias terribles?“, reflexionó.

De esta manera, Foster asegura que “tenía cierto poder (...) formaba parte de una categoría diferente de personas con poder y era demasiado peligrosa para tocar“.

“Podría haber arruinado carreras de personas o podría haber llamado a ‘tío...’, así que no estaba en la mira”, complementó.

Personalidad como barrera adicional

Otra de las características que han forjado la carrera de Jodie Foster, y han hecho notar su presencia, es su carácter y personalidad, que en definitiva pudo haber sido otro factor protector.

“También podría deberse simplemente a mi personalidad, a que soy una persona que se deja llevar por la cabeza y me enfrento al mundo de esa manera”, comentó.

“Es muy difícil manipularme emocionalmente porque no opero con mis emociones en la superficie. Los depredadores usan lo que sea que puedan para manipular y hacer que las personas hagan lo que quieren", añadió la actriz.

“Eso es precisamente de lo que se trata el comportamiento depredador: usar el poder para disminuir a las personas, para dominarlas”, complementó, dejando en claro que su enfoque racional y directo dificultó cualquier intento de explotación y abuso.