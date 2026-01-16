;

Detención ciudadana en Copiapó: adulto mayor fue apuñalado y sospechosos fueron amarrados por vecinos

El hecho ocurrió en las cercanías de un establecimiento educacional y quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se observa a los presuntos agresores reducidos por vecinos tras el ataque.

Cristóbal Álvarez

Detención ciudadana en Copiapó: adulto mayor fue apuñalado y sospechosos fueron amarrados por vecinos

Durante la tarde de este jueves 15 de enero, una detención ciudadana quedó registrada en video en Copiapó, luego de un presunto ataque con arma blanca en contra de un adulto mayor de 88 años.

Según la publicación difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en las cercanías de la Escuela de Educación Diferencial María Luz Lanza Pizarro, cuando dos jóvenes habrían ingresado a un inmueble habitado por la víctima.

De acuerdo con el testimonio que acompaña el registro, uno de los sujetos, identificado por vestir de azul, habría apuñalado al adulto mayor, mientras que ambos se desplazaban con un carro de supermercado que contenía un balón de gas de 15 kilos.

El autor del video, un vecino que transitaba por el sector en su vehículo, indicó que al llegar al lugar los dos involucrados ya se encontraban reducidos y amarrados por residentes, siendo posteriormente trasladados en calidad de detenidos.

En las imágenes se observa además cómo uno de los vecinos golpea con una cachetada al presunto agresor, quien impacta contra las rejas de un inmueble mientras permanecía inmovilizado junto a su acompañante.

El ataque contra un adulto mayor y su ocurrencia en las inmediaciones de un establecimiento educacional generaron preocupación entre los vecinos del sector, reactivando el debate sobre la detención ciudadana, sus alcances y los riesgos que implica intervenir directamente ante delitos graves, a la espera de una respuesta oportuna de las autoridades.

