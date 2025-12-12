;

VIDEO. “Lo logramos retener como detención ciudadana, pero llegó parte de la banda y lo rescató”

Un motochorro que había robado previamente y que se encontraba en manos de vecinos, huyó a bordo de un camión gracias a sus compañeros de delitos.

Juan Castillo

Richard Jiménez

“Lo logramos retener como detención ciudadana, pero llegó parte de la banda y lo rescató”

Este viernes, una insólita situación se registró en el centro de Santiago, y que quedó captada gracias a registros de cámaras de seguridad del sector y de personas que transitaban por el lugar.

Un motochorro chocó con un taxista luego de cometer un robo, lo cual terminó con el antisocial tirado en la calle producto de la colisión, mientras era rodeado por testigos que habían presenciado el ilícito previamente.

Sin embargo, según se pudo apreciar en los videos registrados, una camioneta tres cuartos llegó al lugar y el motochorro logró subir a la parte trasera para escapar. Minutos antes, otro vehículo habría intentado auxiliarlo.

Revisa también:

ADN

Sobre esto se refirió el taxista que impactó al delincuente, quien en conversación con Radio ADN señaló que “iba sin pasajero, devolviéndome a la casa en dirección hacia el sur por Nataniel Cox, y se me cruzó una moto en contra sentido del tránsito, no logré hacerle el quite".

“Colisionamos, la persona salió eyectada hacia un grupo de personas que estaban en la esquina. Cayó encima de una dama. Posteriormente, se para y se da a la fuga", relató.

En ello, el conductor manifestó que “lo logramos retener utilizando el concepto de detención ciudadana. Se dialoga con el sujeto, se trae a la zona del accidente, y luego de unos minutos llega gente a rescatarlo, parte de la banda“.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad