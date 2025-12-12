“Lo logramos retener como detención ciudadana, pero llegó parte de la banda y lo rescató”

Este viernes, una insólita situación se registró en el centro de Santiago, y que quedó captada gracias a registros de cámaras de seguridad del sector y de personas que transitaban por el lugar.

Un motochorro chocó con un taxista luego de cometer un robo, lo cual terminó con el antisocial tirado en la calle producto de la colisión, mientras era rodeado por testigos que habían presenciado el ilícito previamente.

Sin embargo, según se pudo apreciar en los videos registrados, una camioneta tres cuartos llegó al lugar y el motochorro logró subir a la parte trasera para escapar. Minutos antes, otro vehículo habría intentado auxiliarlo.

Sobre esto se refirió el taxista que impactó al delincuente, quien en conversación con Radio ADN señaló que “iba sin pasajero, devolviéndome a la casa en dirección hacia el sur por Nataniel Cox, y se me cruzó una moto en contra sentido del tránsito, no logré hacerle el quite".

“Colisionamos, la persona salió eyectada hacia un grupo de personas que estaban en la esquina. Cayó encima de una dama. Posteriormente, se para y se da a la fuga", relató.

En ello, el conductor manifestó que “lo logramos retener utilizando el concepto de detención ciudadana. Se dialoga con el sujeto, se trae a la zona del accidente, y luego de unos minutos llega gente a rescatarlo, parte de la banda“.