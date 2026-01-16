;

Con una baja de último minuto, pero con todos sus refuerzos: la formación que prepara la U para enfrentar a Racing

Según información de ADN Deportes, Francisco Meneghini prepara un cambio de esquema respecto a lo que venía utilizando Gustavo Álvarez, aunque no podrá contar con Gabriel Castellón, que se lesionó y no viajará a Concepción.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

Matías Canessa

Foto: @udechile

Foto: @udechile

Francisco Meneghini se prepara para su primera prueba de fuego como entrenador de la Universidad de Chile, aunque contará con una importante baja.

Este domingo, el cuadro azul estrenará su temporada de amistosos enfrentando a Racing de Avellaneda en el Estadio Ester Roa de Concepción, un duelo clave para comenzar a entender la idea futbolística que quiere plasmar “Paqui” con su plantel.

Además, el encuentro servirá para ver en acción a los refuerzos del elenco universitario, varios de los cuales apuntan a ser titulares ante la “Academia”.

De hecho, según información de ADN Deportes, Lucas Romero, Octavio Rivero y Eduardo Vargas han estado trabajando en la oncena titular de Meneghini para el duelo dominical, donde también se empezará a tener la primera impresión de lo que será el ataque azul en la temporada 2026.

Eso sí, no todo son buenas noticias para el “Romántico Viajero”, ya que de última hora, sufrieron una importante baja. Según lo que pudo saber este medio, Gabriel Castellón, arquero que iba a jugar el domingo, finalmente no viajará la Región del Biobío, porque se lesionó.

Considerando este escenario, la formación más probable de la Universidad de Chile sería con Cristopher Toselli en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero, Charles Aránguiz y Javier Altamirano en el mediocampo; y Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Assadi en la delantera.

