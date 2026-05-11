Gobierno invalida concurso para jefatura de órgano que reemplaza a Estadio Seguro: la entidad cumplirá un año con jefatura interina / JAVIER TORRES

El año pasado, el entonces Ministro de Seguridad, Luis Cordero, sorprendió al anunciar, entre otras determinaciones por la serie de incidentes que llevaron a la muerte de dos hinchas de Colo Colo en la previa al duelo con Fortaleza, el fin del plan Estadio Seguro.

La autoridad planteó que todo su personal seria absorbido por el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos de la cartera, acabando con la orgánica que había funcionado de manera independiente en pos de la seguridad en los recintos deportivos.

Sin embargo, con la llegada de un nuevo gobierno, no ha habido mayores avances y, de hecho, se cumplirá un año desde que el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos está liderado de manera interina por el abogado Rciardo Vitteri.

Según información de El Mercurio, en una resolución firmada por el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouanett, se dio inicio a proceso de invalidación del concurso público a través del cual se estaba buscando la jefatura.

La razón fundamental apunta al hecho de haberse constatado “irregularidades que afectan la regularidad del proceso”, el cual concluía originalmente el pasado 30 de abril.

Dichos problemas, según el documento antes citado, puntualizan en que el Comité de Selección conformado para el proceso, “apartándose manifiestamente de las bases que rigen el proceso concursal y actuando de forma extemporánea, se procedió a modificar la calendarización del proceso, sin expresar fundamento técnico que justifique el retraso”.

Así las cosas, los postulantes al cargo que reemplaza al plan Estadio Seguro tienen cinco días hábiles para formular observaciones, lo que debiera continuar con la invalidación total o parcial del proceso, retrasando aún más la designación de una persona responsable de la seguridad de los recintos deportivos en Chile.