;

Gobierno invalida concurso para jefatura de órgano que reemplaza a Estadio Seguro: la entidad cumplirá un año con jefatura interina

El subsecretario de Seguridad Pública firmó una resolución en que se acusan irregularidades en el proceso de búsqueda del líder del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos.

Carlos Madariaga

Gobierno invalida concurso para jefatura de órgano que reemplaza a Estadio Seguro: la entidad cumplirá un año con jefatura interina

Gobierno invalida concurso para jefatura de órgano que reemplaza a Estadio Seguro: la entidad cumplirá un año con jefatura interina / JAVIER TORRES

El año pasado, el entonces Ministro de Seguridad, Luis Cordero, sorprendió al anunciar, entre otras determinaciones por la serie de incidentes que llevaron a la muerte de dos hinchas de Colo Colo en la previa al duelo con Fortaleza, el fin del plan Estadio Seguro.

La autoridad planteó que todo su personal seria absorbido por el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos de la cartera, acabando con la orgánica que había funcionado de manera independiente en pos de la seguridad en los recintos deportivos.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, con la llegada de un nuevo gobierno, no ha habido mayores avances y, de hecho, se cumplirá un año desde que el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos está liderado de manera interina por el abogado Rciardo Vitteri.

Según información de El Mercurio, en una resolución firmada por el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouanett, se dio inicio a proceso de invalidación del concurso público a través del cual se estaba buscando la jefatura.

La razón fundamental apunta al hecho de haberse constatado “irregularidades que afectan la regularidad del proceso”, el cual concluía originalmente el pasado 30 de abril.

Dichos problemas, según el documento antes citado, puntualizan en que el Comité de Selección conformado para el proceso, “apartándose manifiestamente de las bases que rigen el proceso concursal y actuando de forma extemporánea, se procedió a modificar la calendarización del proceso, sin expresar fundamento técnico que justifique el retraso”.

Así las cosas, los postulantes al cargo que reemplaza al plan Estadio Seguro tienen cinco días hábiles para formular observaciones, lo que debiera continuar con la invalidación total o parcial del proceso, retrasando aún más la designación de una persona responsable de la seguridad de los recintos deportivos en Chile.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad