Iván Román vivió una agridulce situación en Brasil este fin de semana. Tras sumar dos partidos sin jugar, el defensa chileno ayer fue titular en el empate 1-1 entre Atlético Mineiro y Botafogo por el Brasileirao.

Sin embargo, el seleccionado nacional no pudo completar el partido por culpa de un golpe que lo dejó con molestias. El ex Palestino quiso seguir jugando de todas formas, pero terminó siendo reemplazado al minuto 68.

Cuando le informaron que iba a ser sustituido, Román arrojó una botella contra el piso y se fue indignado hacia la banca, protagonizando una escena que se hizo viral en redes sociales.

Vídeo postado por torcedor mostra a indignação de Ivan Román ao saber que seria substituído. pic.twitter.com/nAMysa9BgV — Breno Galante (@BrenoGalante) May 11, 2026

Iván Román habló después del encuentro y comentó: “Obviamente yo quería seguir, pero tomaron la decisión de que entrara un compañero que estaba al 100%, que era lo más importante para el equipo. Siempre hay que poner por delante al equipo”.

Además, el zaguero de 19 años abordó sus últimas semanas en Atlético Mineiro. “No me estaba tocando jugar, pero son decisiones técnicas, yo las respeto. Lo único que tenía que hacer era estar preparado y seguir entrenando”, sostuvo.

“Ahora se dio que estaba un jugador expulsado; me llegó la oportunidad y lo que tengo que hacer es aprovecharla”, concluyó el chileno tras volver a la titularidad en Brasil.