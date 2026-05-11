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VIDEO. Alcaldes entregan carta a Presidente Kast y llegan con ataúd a La Moneda: acusan que recortes “mata” la salud primaria

Más de una decena de jefes comunales llegó al Palacio de La Moneda para frenar recortes en programas de atención primaria.

Juan Castillo

Paulina García

Agencia Uno

Agencia Uno

Un grupo de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana llegó este lunes hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast, en rechazo a los recortes presupuestarios que, según acusan, afectarían directamente a la atención primaria de salud.

La protesta, en la cual también participaron vecinos, incluyó un ataúd como símbolo del impacto que, a juicio de los jefes comunales, tendrían los ajustes impulsados desde el Ejecutivo.

Alcaldes piden frenar recortes en programas de salud primaria

En la misiva, las autoridades municipales pidieron aumentar los recursos destinados a los programas que sostienen la Atención Primaria de Salud, actualizar y transparentar el cálculo del per cápita, no continuar la reducción de programas como los PRAPS y revisar las medidas asociadas a la universalización en salud.

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Los alcaldes señalaron que es necesario “distinguir claramente entre la legítima disciplina fiscal y un ajuste que, en su forma actual, afecta de manera regresiva a la población más vulnerable del país”.

También manifestaron preocupación por la eventual reducción de 24 programas ejecutados mayoritariamente en la APS, lo que, según plantean, trasladaría el peso del ajuste a los municipios que administran la red asistencial.

Entre las áreas en riesgo mencionaron el acceso a medicamentos para enfermedades crónicas, salud mental, prevención del suicidio, cuidados paliativos, atención a personas mayores y programas de reparación en salud.

La carta advierte que un recorte de esta magnitud podría traducirse en más presión sobre los servicios de urgencia, aumento de listas de espera, mayor mortalidad evitable y, finalmente, un costo más alto para el Estado.

Los jefes comunales ya habían abordado el tema la semana pasada en la sede Santiago del Colegio Médico, donde analizaron el impacto de las medidas anunciadas por el Gobierno.

La carta fue firmada por la alcaldesa Javiera Reyes (Lo Espejo), Karina Delfino (Quinta Normal), Paulina Bobadilla (Quilicura), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Christopher White (San Bernardo), Gustavo Toro (San Ramón), ⁠Joel Olmos (La Cisterna), ⁠Manuel Zúñiga (El Bosque), Cristóbal Labra (San Joaquín), Jaime Escudero (Pirque) y Fares Jadue (Recoleta).

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