No requiere postulación y otorga $456 mil: revisa con tu RUT si puedes acceder a bono clave para dueñas de casa / Agencia Getty

Entre las ayudas económicas que otorga el Estado a la población, se encuentra el Bono de Protección, también conocido como el Bono Dueña de Casa.

Dicha ayuda económica otorga $456.792, en un periodo de dos años, y tiene una gran particularidad: no requiere una postulación previa.

El pago del Bono de Protección es automático y para recibirlo las personas únicamente deben ser usuarios del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades (pertenecer a programas como Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos). Además, deben firmar la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención del programa asignado.

“Reciben todas las familias y personas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, que busca ser una contribución al ingreso de estas, además de ser un apoyo al proceso de participación en los programas”, señalan desde ChileAtiende.

Revisa con tu RUT si recibes el beneficio

Para conocer si es que se recibe o no el Bono Dueña de Casa, los usuarios pueden acceder al sitio web de ChileAtiende (disponible aquí). Una vez dentro, los interesados solamente deberán ingresar su RUT y luego presionar la opción “Consultar”. Tras ello, el sistema informará si es que a los datos ingresados les corresponde o no la ayuda económica.

De acuerdo a lo publicado, los valores mensuales para este 2026 son los siguientes:

Primeros 6 meses: el bono asciende a $24.523.

Desde el mes 7 al mes 12: el bono es de $18.664.

Desde el mes 13 hasta el mes 18: el bono es de $12.832.

Desde el mes 19 al mes 24: el bono es de $22.007 (valor correspondiente al SUF).

Cabe señalar que el pago se realiza a través de un depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia, o en la CuentaRUT del BancoEstado. Además, se podrá cobrar de forma presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado.