Así operaba “El Farmacéutico”, el ladrón serial de farmacias condenado a ocho años de cárcel / Francisco Castillo

Un tribunal condenó a ocho años de cárcel efectiva a un delincuente apodado “El Farmacéutico” , acusado de cometer nueve robos con intimidación en farmacias de Santiago Centro y Recoleta.

Según información de Alto Chile, los violentos asaltos fueron cometidos entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, en la región Metropolitana. Además, el modus operandi del sujeto se repetía en cada uno de los atracos.

¿Cómo operaba “El Farmacéutico”?

El delincuente ingresaba a las farmacias aparentando portar un arma de fuego, generalmente a rostro descubierto, para intimidar a los trabajadores y sustraer dinero en efectivo desde las cajas registradoras.

Tras concretar el asalto, escapaba llevando una mochila donde guardaba el botín.

Sin embargo, la reiteración de elementos como las vestimentas, características físicas y el uso constante de la mochila fueron claves para conectar los distintos delitos.

Posteriormente, el hombre fue identificado tras un análisis de patrones delictuales realizado por la empresa mencionada, que permitió vincular los distintos asaltos y establecer que eran cometidos por el mismo autor.

Según Eduardo Hernández, la técnica de vinculación consiste en analizar sistemáticamente distintos hechos delictuales para detectar patrones comunes, como zonas de acción, horarios, características físicas y modus operandi.