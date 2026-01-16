;

Colo Colo sufre su primera derrota del año e incorpora a uno de sus refuerzos a la pretemporada en Uruguay

Los jugadores que no tuvieron acción contra Olimpia perdieron ante la Universidad de Concepción.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Colo Colo sufre su primera derrota del año e incorpora a uno de sus refuerzos a la pretemporada en Uruguay

Colo Colo sufre su primera derrota del año e incorpora a uno de sus refuerzos a la pretemporada en Uruguay / Instagram @elclubolimpia

Tras un jueves de cuentas alegres en Colo Colo al imponerse por penales a Olimpia en su debut por la Serie Río de La Plata, este viernes continuó la acción en el “Cacique”.

Esto considerando que los albos disputaron su segundo amistoso de pretemporada, pero a puertas cerradas en Montevideo.

Aprovechando la estadía en Uruguay de otro elenco chileno, Colo Colo jugó ante la Universidad de Concepción, aunque con un plantel alternativo, compuesto por los que no jugaron y tuvieron pocos minutos contra Olimpia.

Dicha situación pesó en el elenco popular, que terminó cayendo 1-0 ante el “Campanil”. Pablo Parra, exjugador del conjunto de Pedreros, anotó el único tanto del compromiso.

Al margen del resultado, en el cuerpo técnico de Colo Colo contarán con otra variante para el plantel desde este viernes, considerando que se integrará al equipo el defensa Jeyson Rojas, quien fue padre y por ello no viajó con el resto de sus compañeros a Montevideo.

