Claudio Crespo arremete contra Boric tras su absolución: “No hay impunidad y es inaceptable que cuestione a la justicia”

A días de haber sido absuelto de forma unánime por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo rompió el silencio y respondió con dureza a los cuestionamientos del Presidente Gabriel Boric al fallo judicial.

Tras 14 meses de juicio y casi seis años de investigación, el expolicía fue exonerado de responsabilidad penal en el caso que dejó ciego al entonces estudiante Gustavo Gatica durante el estallido social.

Agencia Uno Ampliar

El tribunal estableció que el disparo que hirió a Gatica se produjo en un contexto de legítima defensa privilegiada, descartando la existencia de un delito. Pese a ello, el Mandatario sostuvo públicamente que el joven “merece justicia”, lo que generó la reacción del exuniformado.

“El Presidente está tremendamente equivocado, o sea, él no puede de ninguna manera cuestionar una decisión de un tribunal. Aquí los poderes del Estado están bien limitados unos de otros y separados a la vez, como tiene que ser dentro de una democracia”, indicó a La Tercera.

“Entonces el Presidente ya está por entregar su mandato, le quedan cuanto, un mes y medio, y no está actuando como un Presidente, además Boric está equivocado, acá no hay impunidad, acá habló de forma unánime la justicia, aunque no le guste el resultado. Le queda un mes y medio como Presidente y es inaceptable su intromisión con otro poder del Estado”, expuso.

Crespo, quien estuvo 420 días en prisión preventiva, aseguró que fue víctima de una persecución con sesgo ideológico por parte del Ministerio Público y apuntó directamente a fiscales y a la PDI. Según su versión, desde el inicio de la investigación se decidió responsabilizarlo sin considerar pruebas clave, como informes médicos y registros audiovisuales.

Además, responsabilizó al alto mando de Carabineros por el uso de munición antidisturbios que luego fue retirada, señalando que los funcionarios en terreno cumplían órdenes con herramientas que el propio Estado les entregó.

En ese contexto, sostuvo que el estallido social fue un fenómeno político mal abordado por las autoridades de la época y afirmó que, mientras miles de manifestantes detenidos quedaron en libertad, decenas de carabineros terminaron procesados.

Pese a la absolución, Crespo reconoció el impacto personal y familiar del proceso judicial. “Un daño enorme. Estuve 420 días preso. Mi imagen quedó dañada. Mi familia sufrió. Yo solidarizo con Gatica, pienso en sus padres, y a veces converso con mi esposa y le digo qué difícil debe ser quedar ciego, pero yo siempre sostuve que aquí hubo un error institucional grave, y que alguien debía hacerse responsable por haber autorizado y entregado una munición defectuosa”, cerró.