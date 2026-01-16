El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Centenares de peces muertos fueron encontrados en la desembocadura del Estero Llico, en la comuna de Vichuquén, situación que encendió la alerta entre vecinos, organizaciones ambientales y autoridades locales.

El curso de agua conecta directamente con el lago Vichuquén, por lo que el fenómeno genera inquietud por un eventual impacto mayor en el ecosistema del sector.

De acuerdo con antecedentes preliminares, la mortandad estaría asociada a un episodio de anoxia, es decir, una disminución crítica del oxígeno en el agua. Este escenario no solo afecta a la fauna acuática, sino que también representa un riesgo para mascotas y ganado que puedan tener contacto directo con el estero.

Desde la agrupación Protección Animal de Vichuquén, su presidenta Carla Rodríguez advirtió la gravedad del hecho. “Esta situación refuerza la necesidad de evaluaciones técnicas urgentes que permitan comprender el origen de este evento y mitigar los riesgos sanitarios y ambientales”, señaló.

Piden medidas preventivas

En esa línea, hizo un llamado directo a la comunidad: “Estamos pidiendo medidas preventivas urgentes, como mantener a los perros alejados del cuerpo de agua, resguardar el ganado y evitar que beban o tengan contacto con el estero”.

A este contexto se suma la advertencia del Ministerio de Salud, que mantiene al lago Vichuquén bajo vigilancia sanitaria y declarado zona de riesgo.

La autoridad prohibió el uso de sus aguas para baño, actividades recreativas con contacto directo, riego con riesgo de ingesta accidental y consumo humano, mientras continúan las evaluaciones para determinar las causas del evento.