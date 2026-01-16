;

Caso inédito: muere a los 24 años el paciente más joven diagnosticado con demencia

Tras su fallecimiento, la familia decidió donar su cerebro a la investigación científica.

Javiera Rivera

Andre Yarham, considerado el paciente más joven diagnosticado con demencia en Reino Unido, falleció recientemente a los 24 años tras una rápida progresión de la enfermedad. El joven recibió el diagnóstico cuando tenía solo 22 años.

Según explicó Rahul Sidhu, doctorando en Neurociencia de la Universidad de Sheffield a The Conversation, exámenes de resonancia magnética mostraron un deterioro cerebral severo e inusual para su edad.

Incluso, el dejaste fue comparable al de una persona de alrededor de 70 años, aunque no se trató de un envejecimiento acelerado, sino de una pérdida masiva de neuronas en poco tiempo.

Los primeros síntomas aparecieron en 2022, cuando su familia comenzó a notar episodios de olvido y períodos de desconexión. Con el avance de la enfermedad, Yarham perdió el habla, dejó de valerse por sí mismo y requirió cuidados permanentes.

El joven fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una forma poco común que afecta principalmente la personalidad, la conducta y el lenguaje, y que representa cerca de uno de cada 20 casos de demencia.

Este tipo puede aparecer en adultos jóvenes y suele tener un fuerte componente genético.

Las imágenes cerebrales evidenciaron una marcada reducción de los lóbulos frontal y temporal, lo que explica la rápida pérdida de sus capacidades y el acelerado deterioro clínico.

Tras su fallecimiento, la familia decidió donar su cerebro a la investigación científica, un gesto que, según especialistas, podría contribuir al desarrollo de futuros tratamientos, en una enfermedad que hoy no tiene cura.

