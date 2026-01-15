;

El cuerpo avisa mientras duermes: estas señales podrían anticipar infartos, cáncer y demencia

“El modelo acierta cerca del 80% de las veces”, señaló James Zou, científico y coautor del estudio.

Javiera Rivera

Un modelo de inteligencia artificial desarrollado por investigadores de la Universidad de Stanford podría predecir el riesgo futuro de más de 100 enfermedades a partir de una sola noche de sueño.

Según el estudio publicado en la revista Nature Medicine, la herramienta –llamada SleepFM– analiza datos fisiológicos recogidos durante estudios del sueño para estimar el riesgo de padecer demencia, cáncer, trastornos mentales e incluso la mortalidad por cualquier causa.

El modelo fue entrenado con cerca de 600.000 horas de registros de sueño de más de 65.000 personas, obtenidos mediante polisomnografía, el método clínico estándar que mide la actividad cerebral, cardíaca y respiratoria, además de los movimientos corporales durante el sueño.

Al combinar los registros de sueño con historiales médicos de hasta 25 años de seguimiento, el sistema logró predecir con buena precisión 130 categorías de enfermedades, destacando especialmente en patologías cardiovasculares, cánceres, trastornos neurológicos y enfermedades mentales.

ADN

“El modelo acierta cerca del 80% de las veces en sus predicciones”, señaló James Zou, científico de datos biomédicos de Stanford y coautor del estudio, al explicar el alto nivel de concordancia entre las proyecciones del sistema y los diagnósticos reales.

Pese a esto, los autores advierten que el estudio tiene limitaciones, ya que los datos provienen de pacientes derivados a clínicas del sueño, lo que no representa completamente a la población general.

Aun así, creen que en el futuro de esta herramienta tecnológica podría integrarse con dispositivos portátiles para monitorear la salud de forma temprana y continua.

