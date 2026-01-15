;

Este simple cambio en la dieta ayuda a quemar grasa y acelerar el metabolismo después de los 65 años

Las personas que hicieron esta modificación perdieron grasa abdominal sin contar calorías.

Javiera Rivera

Este simple cambio en la dieta ayuda a quemar grasa y acelerar el metabolismo después de los 65 años

Este simple cambio en la dieta ayuda a quemar grasa y acelerar el metabolismo después de los 65 años / mixetto

Reducir un solo tipo de alimento en la dieta diaria podría marcar una gran diferencia en la salud metabólica de los adultos mayores.

Así lo concluyó un nuevo estudio que reveló que disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados ayuda a perder grasa corporal, mejorar el metabolismo y regular el apetito.

La investigación, publicada en la revista Clinical Nutrition, analizó a personas de 65 años o más, muchas de ellas con sobrepeso o factores de riesgo metabólico como resistencia a la insulina y colesterol elevado.

Durante el estudio, los participantes siguieron durante ocho semanas dietas con menos del 15% de calorías provenientes de alimentos ultraprocesados, una reducción significativa.

Lo llamativo es que no se les pidió bajar de peso ni modificar su actividad física. Aun así, quienes redujeron los ultraprocesados consumieron menos calorías de forma natural y perdieron peso, especialmente grasa abdominal.

Pero los beneficios no se limitaron a la balanza. Los adultos mayores mostraron mejoras en la sensibilidad a la insulina, niveles más saludables de colesterol, menor inflamación y cambios positivos en hormonas que regulan el hambre y el metabolismo.

Revisa también

ADN

Los resultados fueron similares tanto en una dieta con carne magra como en una opción vegetariana con lácteos y huevos, lo que sugiere que el beneficio está en reducir los ultraprocesados, más que en eliminar grupos completos de alimentos.

“El estudio demuestra que es posible mejorar la salud metabólica con cambios realistas y sostenibles en la alimentación”, explicaron los autores. Adenás, destacaron que mantener un metabolismo saludable es clave para la salud.

Los expertos advierten que se necesitan estudios más largos para confirmar si estos cambios pueden prevenir enfermedades a largo plazo.

Aun así, el mensaje es claro: comer menos ultraprocesados y priorizar alimentos naturales podría ser uno de los ajustes más efectivos para envejecer con mejor salud.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad