Este simple cambio en la dieta ayuda a quemar grasa y acelerar el metabolismo después de los 65 años / mixetto

Reducir un solo tipo de alimento en la dieta diaria podría marcar una gran diferencia en la salud metabólica de los adultos mayores.

Así lo concluyó un nuevo estudio que reveló que disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados ayuda a perder grasa corporal, mejorar el metabolismo y regular el apetito.

La investigación, publicada en la revista Clinical Nutrition, analizó a personas de 65 años o más, muchas de ellas con sobrepeso o factores de riesgo metabólico como resistencia a la insulina y colesterol elevado.

Durante el estudio, los participantes siguieron durante ocho semanas dietas con menos del 15% de calorías provenientes de alimentos ultraprocesados, una reducción significativa.

Lo llamativo es que no se les pidió bajar de peso ni modificar su actividad física. Aun así, quienes redujeron los ultraprocesados consumieron menos calorías de forma natural y perdieron peso, especialmente grasa abdominal.

Pero los beneficios no se limitaron a la balanza. Los adultos mayores mostraron mejoras en la sensibilidad a la insulina, niveles más saludables de colesterol, menor inflamación y cambios positivos en hormonas que regulan el hambre y el metabolismo.

Los resultados fueron similares tanto en una dieta con carne magra como en una opción vegetariana con lácteos y huevos, lo que sugiere que el beneficio está en reducir los ultraprocesados, más que en eliminar grupos completos de alimentos.

“El estudio demuestra que es posible mejorar la salud metabólica con cambios realistas y sostenibles en la alimentación”, explicaron los autores. Adenás, destacaron que mantener un metabolismo saludable es clave para la salud.

Los expertos advierten que se necesitan estudios más largos para confirmar si estos cambios pueden prevenir enfermedades a largo plazo.

Aun así, el mensaje es claro: comer menos ultraprocesados y priorizar alimentos naturales podría ser uno de los ajustes más efectivos para envejecer con mejor salud.