Tiene nuevo fuero de senador: Fiscalía apela a suspensión de formalización de Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco / Pablo Ovalle Isasmendi

Un complejo escenario judicial se vive en la Región de Aysén luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique decidiera suspender el proceso de formalización contra el senador electo Miguel Ángel Calisto. El tribunal fundamentó su resolución señalando que el parlamentario cuenta con un nuevo fuero tras su victoria en los comicios de noviembre, pese a que ya enfrentaba una investigación por presunto fraude al fisco reiterado.

La indagatoria, que cuenta con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC), rastrea el eventual uso irregular de asignaciones parlamentarias durante su gestión como diputado entre 2018 y 2022. Junto a Calisto, se encuentran imputados Carla Graff Toledo, Roland Cárcamo Catalán y Felipe Klein Vidal.

La ofensiva de la Fiscalía

Ante la suspensión del procedimiento, la Fiscalía Regional de Aysén presentó este jueves un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique. El Ministerio Público argumenta que Calisto ya fue desaforado en una resolución ratificada por la Corte Suprema el pasado 14 de noviembre, la cual confirmó el fallo previo del tribunal de alzada de agosto de 2025.

Desde el ente persecutor enfatizaron que, a su juicio, no existe ninguna norma legal que faculte al Juzgado de Garantía para decretar la interrupción de la causa basándose en la obtención de un nuevo cargo electo. Para la Fiscalía, el proceso debe seguir su curso normal dada la gravedad de los delitos comunicados en la audiencia.

Definición en el tribunal de alzada

Con la apelación ya en curso, corresponderá ahora a la Corte de Apelaciones de Coyhaique revisar los antecedentes y decidir si revoca la resolución recurrida. Si el tribunal falla a favor de la Fiscalía, el procedimiento penal podrá reanudarse, permitiendo la formalización de cargos contra el senador electo y los otros tres imputados.