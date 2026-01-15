;

La molestia de Camila Vallejo ante filtración de carta de ministros comunistas por críticas de Daniel Jadue

La ministra vocera de Gobierno criticó el conocimiento público de la misiva que envió junto a los secretarios Cataldo y Gajardo tras las acusaciones de “persecución” del exalcalde.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

Un profundo malestar expresó la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, tras la difusión de una misiva privada enviada a la comisión política del Partido Comunista. El documento, firmado también por los ministros Nicolás Cataldo (Educación) y Jaime Gajardo (Justicia), constituye una protesta formal contra las recientes declaraciones del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

La controversia se originó luego de que Jadue, durante el lanzamiento de su libro “Revolución Social en Chile”, lanzara duras críticas contra sus propios correligionarios en el Ejecutivo. “Estoy preso en este Gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista... todos saben que es todo un montaje”, acusó el otrora jefe comunal, quien cumple arresto domiciliario por el caso Farmacias Populares, señalando además que el oficialismo es “parte de la persecución”.

ADN

La molestia por la filtración

En declaraciones a Radio Futuro, la ministra Vallejo evitó profundizar en el contenido de la queja, centrando su crítica en el quiebre de la confidencialidad partidaria. "Estoy muy molesta porque se haya filtrado una carta que mandamos nosotros de manera reservada", sinceró la portavoz de La Moneda, añadiendo que no comprende por qué terminó conociéndose en la prensa, dado que los asuntos internos deben resolverse “al interior de los partidos”.

La secretaria de Estado enfatizó que su rol como vocera de Palacio le impide profundizar en las rencillas de su tienda política. “A mí no me corresponde en mi cargo de ministra hacer alusión a eso. No creo que sea sano, ético, no creo que corresponda“, advirtió, marcando una distancia entre su militancia y sus funciones gubernamentales.

