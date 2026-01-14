;

“No es extensivo al cargo de senador”: Justicia de Coyhaique suspende tramitación de causa por fraude al fisco contra Miguel Ángel Calisto

El juzgado estimó que la autorización otorgada cuando era diputado no se extiende a su futuro rol en la Cámara Alta. La Fiscalía discrepa y anunció que apelará.

Martín Neut

Juan Espinoza

La justicia de Coyhaique resolvió suspender la tramitación de la causa por fraude al fisco contra el diputado y senador electo por Aysén, Miguel Ángel Calisto, al considerar que el desafuero que pesaba en su contra no se extiende al nuevo cargo de senador, que asumirá a partir del 11 de marzo.

La decisión fue adoptada este miércoles por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, en el marco de la audiencia de formalización.

El tribunal sostuvo que, si bien Calisto fue desaforado en su calidad de diputado por hechos ocurridos entre 2018 y 2022, ese procedimiento no habilita automáticamente a continuar la persecución penal una vez que asuma como senador, ya que la Constitución exige una autorización previa del tribunal de alzada para procesar a un parlamentario aforado.

“El fuero es uno solo”

El fallo generó reparos en la Fiscalía Regional de Aysén, que anunció que apelará ante la Corte de Coyhaique.

El fiscal regional, Hernán Libedinsky, afirmó que “no es procedente un nuevo fuero parlamentario toda vez que el diputado ya fue desaforado justamente hace dos meses por la excelentísima Corte Suprema”.

Libedinsky añadió que los hechos imputados ocurrieron durante el ejercicio del cargo como diputado y que “la protección que se brinda en este sentido es a la función parlamentaria indistintamente si es en calidad de diputado o de senador”.

El fiscal subrayó que, a juicio del Ministerio Público, “el fuero es uno solo” y que, por tanto, no sería necesario solicitar un nuevo desafuero para continuar con la causa.

