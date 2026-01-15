Piel más firme y luminosa: estas frutas ayudan a activar el colágeno de forma natural / Morsa Images

Las frutas cumplen un rol clave en la salud de la piel. Con el paso del tiempo, la producción natural de colágeno disminuye, lo que se traduce en pérdida de firmeza, aparición de arrugas y menor elasticidad.

Frente a este escenario y según información recopilada por Infobae, diversos expertos en nutrición coinciden en que ciertos alimentos pueden ayudar a estimular su síntesis de manera natural.

Uno de ellos es el consumo regular de frutas ricas en vitamina C, antioxidantes y compuestos bioactivos, las cuales contribuyen a mejorar la elasticidad, hidratación y protección de la piel frente al daño ambiental.

El colágeno es una proteína esencial que mantiene la estructura y firmeza de la piel, además de fortalecer el cabello, las uñas y las articulaciones. Sin embargo, factores como la edad, la exposición solar y una alimentación deficiente pueden reducir su producción.

Estas 5 frutas ayudan a estimular colágeno:

Naranja

Destaca por su alto contenido de vitamina C, nutriente fundamental para la síntesis de colágeno. Además, aporta antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento prematuro de la piel.

Kiwi

Aporta incluso más vitamina C que la naranja y contiene fibra que favorece la absorción de nutrientes. Su consumo habitual se asocia a una piel más hidratada y elástica.

Frutilla

Rica en antioxidantes y ácido elágico, ayuda a proteger la piel del daño solar, mejorar el tono y estimular la producción de colágeno.

Papaya

Contiene enzimas como la papaína, que favorecen la regeneración de tejidos. Su aporte de vitaminas A y C contribuye a mantener la piel suave, flexible y con mejor capacidad de cicatrización.

Uva

Las uvas contienen polifenoles y resveratrol, compuestos antioxidantes que protegen la piel del envejecimiento celular y apoyan la firmeza y luminosidad del rostro.