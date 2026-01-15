;

VIDEO. Pellegrini avanza a cuartos de final de la Copa del Rey con el Betis: “Lo importante era dar un paso adelante”

El elenco del “Ingeniero” remontó el partido con dos goles del argentino Ezequiel “Chimy” Ávila.

Este miércoles, comenzaron a jugarse los cruces de octavos de final de la Copa del Rey, donde el Real Betis de Manuel Pellegrini ganó un agónico partido contra Elche por 2-1, logrando así la primera victoria del año del club y sellando su paso a cuartos de final.

“Yo creo que fue un partido muy difícil. En su primer tiempo, donde ninguno de los dos equipos llegaba mucho a portería, donde sabíamos que Elche es un equipo que juega mucho de posición de balón en su propio campo, así que hay que abrirse bastante para intentar conseguirlo. Creo que lo dimos vuelta con dos muy buenos goles”, declaró el “Ingeniero” en conferencia de prensa desde el Benito Villamarín.

“En términos generales, fue un partido muy complicado. Ha leído mucho el espíritu del equipo que sacó el marcador adelante. El primer tiempo de hoy día prácticamente no llegamos a portería. (...) Pero lo importante, como digo, los partidos duran 90 minutos. El equipo reaccionó, creo que los cambios entraron muy bien" recalcó tras la remontada de los “Béticos”.

De esta manera, el chileno está a solo dos partidos de amarrar esa tan ansiada final con el conjunto “blanquiverde”, teniendo en cuenta que dos clubes grandes como el Villarreal y el Real Madrid quedaron eliminados de la competencia.

“Nosotros intentamos tener un equipo parejo para seguir lo más adelante en cada una de ellas (La Liga, Copa del Rey y Europa League). Hemos dado un paso más; vamos a ver ahora el sorteo que nos depara (...) La final es aquí (La Cartuja, Sevilla), la semifinal uno, los dos es aquí, así que vamos a ver lo que pasa ahora en los sorteos de cuartos. Lo importante era dar el paso hoy día”, cerró.

El “Ingeniero”, quien ya ganó la Copa del Rey con el Real Betis en la temporada 2021-22, sueña con repetir esta hazaña. Ahora se queda a la espera del sorteo de cuartos de final, que se realizará el lunes 19 de enero.

Revisa aquí la conferencia completa de Manuel Pellegrini.

