VIDEO. Pellegrini critica a Florentino Pérez tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

El chileno, ex DT del cuadro “merengue”, abordó la salida del técnico español luego de la derrota contra el Barcelona por la Supercopa de España.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Jasper Juinen

Xabi Alonso asumió como director técnico del Real Madrid el pasado 25 de mayo de 2025, tras haber salido campeón de los tres títulos de Alemania con el Bayern Leverkusen. No obstante, no alcanzó a cumplir 8 meses en el Santiago Bernabéu, siendo despedido por Florentino Pérez tras perder la Supercopa Española.

Lo que más ha dado de qué hablar y sorprende de su destitución son los números positivos que obtuvo en estos meses. El español cerró su etapa con 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas, con un 71% de rendimiento, siendo el más alto de los últimos cinco técnicos del Madrid.

En cuanto a las actuales competencias, logró llegar a la final de la Supercopa de España, en La Liga marchan en segunda posición, a solo cuatro puntos del conjunto “azulgrana”, y en Champions League se encuentran en la parte alta de la tabla.

En relación a la salida de Xavi Alonso, quien se expresó al técnico chileno, Manuel Pellegrini, quien lo dirigiera durante su estadía en el Real Madrid en la temporada 2009-2010. “Lamento mucho lo de Xabi porque tenía una brillante carrera. Juzgar un trabajo en 3-4 meses no me parece lo correcto, pero no tengo toda la información de por qué se tomó”, declaró el “Ingeniero” en conferencia de prensa del Real Betis.

“Todos los procesos tienen un tiempo de elaboración. Uno como técnico sabe que depende de la madurez de la parte directiva para saber hasta cuándo lo pueden mantener”, señaló, interpelando a Florentino Pérez.

“Había una nula relación con la directiva. Desde que llegué tuvimos diferencias de pensar lo que es la labor de un técnico con una directiva. (...) Si un técnico pierde la autoridad con la directiva, te echan al día siguiente los jugadores”, concluyó con su contundente repaso al mandamás de la “casa blanca”.

Pellegrini en su única temporada en “Chamartín” obtuvo el récord de puntos, siendo el técnico con mayor efectividad del club en el siglo XXI hasta que José Mourinho le arrebató el registro tres años después.

Revisa aquí la conferencia de prensa completa

