VIDEO. Maximiliano Romero ya está en Uruguay para ser refuerzo de Colo Colo: “Feliz de llegar a un grande del país”

A la espera de que su fichaje sea aprobado por el directorio de Blanco y Negro, el delantero llegó a Montevideo para sumarse a la pretemporada alba.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Foto: @maxiiromero10

Foto: @maxiiromero10

Este jueves, y a solo minutos de jugar su primer amistoso de pretemporada, Colo Colo acaba de cerrar, aunque aún no de anunciar oficialmente, a su cuarto refuerzo para 2026: Maximiliano Romero.

El delantero argentino arribó hace instantes a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de Fernando Ortiz, a la espera de que su fichaje sea aprobado por el directorio de Blanco y Negro este viernes. A su llegada al aeropuerto de Montevideo, el atacante atendió a la prensa, dando por hecho que será jugador del “Cacique”.

Feliz de estar de vuelta en Chile, pero más feliz de llegar a un grande del país. Lo hablé mucho con mi representante, pero mi decisión ya estaba más que clara: llegar a Colo Colo”, señaló el ariete.

“Es un gran paso, un gran club. El semestre pasado les tocó vivir un momento no muy bueno, pero es hora de cambiar esa etapa”, agregó.

Sobre cómo lo ha tratado el hincha ante la posibilidad de su llegada, sentenció: “Va a ser un campeonato muy largo, estoy muy entusiasmado. La gente ya se hace sentir en las redes y estoy muy contento por eso”.

