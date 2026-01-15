;

VIDEO. En Colo Colo toman distancia del arribo de Lucero a la U: “No es tema mío, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato”

Además, Aníbal Mosa descartó la incorporación de “Popín” Castro al equipo.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

En Colo Colo toman distancia del arribo de Lucero a la U: “No es tema mío, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato”

En Colo Colo toman distancia del arribo de Lucero a la U: “No es tema mío, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato” / JAVIER TORRES

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aprovechó su estadía en Uruguay para comentar nombres respecto al mercado de fichajes de Colo Colo.

Al respecto, desestimó el arribo de Daniel “Popín” Castro. “Nosotros estuvimos conversando con el presidente de Limache y nos acercaron el nombre del señor Castro, pero la verdad de las cosas es que nosotros estábamos buscando otro perfil de jugador para la delantera", señaló.

Revisa también:

ADN

Además, abordó las especulaciones sobre el contacto de Javier Correa para eventualmente haber convencido a Leandro Fernández de sumarse al “Cacique” tras su salida de la U de Chile.

“Ahí estuve viendo que hay algunas noticias muy conspirativas que son más de un guion de Hollywood que de un mercado de pases. No tuvimos conversaciones, pero sí con Leandro hubo un jugador que tenía cercanías con él, lo llamó para saludarlo y para ver cómo iba a seguir su carrera, pero yo no he hablado con nadie de ellos ni nadie de fútbol”, comentó Mosa, indiferente ante la opción de que el exatacante albo, Juan Martín Lucero, se sume a los azules.

“No me dice nada. No me sorprendió. No es tema mío. Cada uno sabe las decisiones que toma. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cada uno sabe dónde ir, y cada institución sabe qué quiere traer y qué no quiere traer”, concluyó de manera tajante el presidente de Colo Colo.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad