En Colo Colo toman distancia del arribo de Lucero a la U: “No es tema mío, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato” / JAVIER TORRES

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aprovechó su estadía en Uruguay para comentar nombres respecto al mercado de fichajes de Colo Colo.

Al respecto, desestimó el arribo de Daniel “Popín” Castro. “Nosotros estuvimos conversando con el presidente de Limache y nos acercaron el nombre del señor Castro, pero la verdad de las cosas es que nosotros estábamos buscando otro perfil de jugador para la delantera", señaló.

Además, abordó las especulaciones sobre el contacto de Javier Correa para eventualmente haber convencido a Leandro Fernández de sumarse al “Cacique” tras su salida de la U de Chile.

“Ahí estuve viendo que hay algunas noticias muy conspirativas que son más de un guion de Hollywood que de un mercado de pases. No tuvimos conversaciones, pero sí con Leandro hubo un jugador que tenía cercanías con él, lo llamó para saludarlo y para ver cómo iba a seguir su carrera, pero yo no he hablado con nadie de ellos ni nadie de fútbol”, comentó Mosa, indiferente ante la opción de que el exatacante albo, Juan Martín Lucero, se sume a los azules.

“No me dice nada. No me sorprendió. No es tema mío. Cada uno sabe las decisiones que toma. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cada uno sabe dónde ir, y cada institución sabe qué quiere traer y qué no quiere traer”, concluyó de manera tajante el presidente de Colo Colo.